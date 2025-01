Ataque en New Orleans pospone el Sugar Bowl y provoca reacciones en el deporte

Luego del ataque en New Orleans que terminó con al menos 10 muertos y 35 heridos, se informó que el tradicional ‘Allstate Sugar Bowl’ del fútbol americano universitario, que se realizaría este miércoles en el Caesars Superdome será pospuesto para este jueves, además de generar diversas reacciones en las ligas del deporte estadounidense, como la de la NFL, que albergará en la ciudad el Super Bowl en febrero próximo.

Sobre el juego de fútbol universitario, el comité organizador informó a través de sus redes sociales la suspensión de este, que estaba programado para este miércoles y que se disputará el jueves.

“Los cuartos de final de los playoffs de fútbol universitario de 2025 en el ‘Allstate Sugar Bowl’ se han pospuesto hasta mañana. Comunicaremos más detalles a medida que estén disponibles”, se lee en el mensaje que se publicó

Update on the Allstate Sugar Bowl pic.twitter.com/lq8QKO18xO — Allstate Sugar Bowl (@SugarBowlNola) January 1, 2025

Algo que confirmó en conferencia de prensa el director ejecutivo del ‘Allstate Sugar Bowl’, Jeff Hundley.

“Por ahora ese es el plan”, dijo Hundley.

El atentado que provocó el aplazamiento del juego sucedió la madrugada de este miércoles en el Bourbon Street, un popular barrio francés, en el que decenas de personas festejaban el año nuevo y se preparaban para disfrutar del partido de cuartos de final del fútbol americano colegial.

Información de la policía local confirmó que el agresor fue abatido por agentes del orden luego que éste descendió del vehículo y realizó varios disparos: “Él estaba decidido a provocar la masacre y los daños que causó. Fue un comportamiento intencional. Este hombre estaba tratando de atropellar a la mayor cantidad de personas posible”, reportó Anne Kirkpatrick, comisionada de policía.

Entre los afectados también se encuentra un estudiante de la Universidad de Georgia, cuyo equipo disputaría el Sugar Bowl en New Orleans.

“Nos hemos enterado de que un estudiante de la Universidad de Georgia ha sido herido de forma crítica en el ataque y está recibiendo atención médica. Hablé con la familia del estudiante y compartí mi preocupación, apoyo y buenos deseos por parte de toda la comunidad de la Universidad de Georgia”, aseguró Jere Morehead, presidente de la institución, en un comunicado.

El ‘Sugar Bowl’ se lleva a cabo desde 1935. En esta edición enfrentaría a Georgia Bulldogs, segundo mejor equipo del fútbol universitario, ante Notre Dame Fighting Irish, el sembrado número tres.

La NFL recordó plan de seguridad para el Super Bowl

Por su parte, la NFL envió su postura a través de un comunicado en redes sociales, en el que lamenta profundamente el hecho y recuerda que ha trabajado duro durante un par de años en un plan de seguridad integral para el Super Bowl 2025, que se disputará en febrero próximo, precisamente, en New Orleans.

“La NFL y el comité anfitrión local han estado trabajando en colaboración con agencias locales, estatales y federales durante los últimos dos años y han desarrollado planes de seguridad integrales. Estas sesiones de planificación continuarán como lo hacen con todos los eventos importantes de la NFL y confiamos en que los asistentes tendrán una experiencia segura y agradable en el Super Bowl“, escribió la liga a través de un comunicado.

New Orleans Pelicans y Saints lamentaron el ataque

En la NBA, los New Orleans Pelicans, el equipo local de baloncesto, lanzaron un comunicado en conjunto con los Saints de la NFL, en el que manifestaron su solidaridad y enviaron sus condolencias a los familiares de las víctimas, además de resaltar la unión de la comunidad en tragedias como esta.

“New Orleans es una ciudad construida sobre la resiliencia, y este desgarrador suceso nos recuerda la importancia de unirnos para apoyarnos unos a otros, honrar a los afectados y trabajar por la sanación como comunidad. En tiempos de tragedia, la comunidad de New Orleans siempre ha demostrado un coraje y una compasión extraordinarios, y estamos seguros de que esta vez no será diferente”, se lee en el mensaje.

A su vez, la estrella de los Pelicans, Zion Williamson, también escribió al respecto y se enfocó en oraciones para los afectados.

“Orando por nuestra ciudad y aquellos afectados por los trágicos eventos que tuvieron lugar temprano esta mañana” se lee en su publicación en la red social X.

*Con información de EFE.

