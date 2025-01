El “Chaco” Giménez “maquilló” sus críticas contra el América

Vaya polémica en que se vio envuelto el exjugador del América, Cruz Azul y Pachuca, Christian “Chaco” Gimenez, actual analista de la cadena Fox Sports al señalar que a nivel internacional nadie conoce a las Águilas, que movió las fibras más sensibles de la afición americanista que no dudaron en criticarlo muy duro.

Giménez en su exposición dijo claramente que el América a nivel nacional es muy poderoso, pero que fuera de México no ha lucido como debía ser el nivel del equipo más ganador de la Liga MX. Ante eso la gran afición de las Águilas prácticamente se le fue a la yugular, generando que el actual talento de la cadena estadounidense tuviera que salir a aclarar sus comentarios.

El Chaco Giménez dice que "el América no existe fuera de México", cuando hoy salió una leyenda mundial como Luis Suárez a decir que todo el mundo conoce al Club América😎💛

pic.twitter.com/5fEVKqdQsj — Roberto Haz (@tudimebeto) January 10, 2025

En primera instancia, durante el programa Fox Sports Radio, el llamado “Chaco” se fue con todo sobre las Águilas y sus exhibiciones en torneos a nivel internacional, criticando que el club de Coapa no ha podido brillar ahí de la misma forma.

“A nivel internacional no ha demostrado nada... fuera de México no existe, no existe, podés hablar del futbol local, pero afuera no existe, al América le hace falta competir de otra manera internacionalmente”, expuso con toda claridad el papá de la actual figura del Feyenoord de Países Bajos Santiago Giménez.

La reversa del Chaco

Días después de sus comentarios contra el América, Giménez aclaró que el América si es conocido, pero no tiene blasones internacionales, porque no ha ganado nada fuera de México: “Yo te voy a decir, me equivoqué. Yo dije dos cosas: al América no lo conoce nadie afuera, y si lo conocen, pero no estoy equivocado en que no ha ganado nada internacionalmente, lo que me digas, y los que me digan la Interamericana, no ha ganado nada, lo vuelvo a repetir”.

Mucho de razón existe en los comentarios, pues el América de no ser en la Concacaf, su cosecha de éxitos en su palmarés internacional está vacío, más allá de que sea el máximo ganador en la historia de la Concacaf Champions Cup, con siete títulos y dos Copas Interamericanas.

Christian “Chaco” Giménez insistió que a nivel internacional el América tiene un palmarés vacio. Crédito: Fernando Núñez | Imago7

Giménez cabe recordar que tuvo un paso poco exitoso en el América, teniendo su máximo esplendor con el Cruz Azul y el Pachuca, lo cual le hizo generar una atención mediática importante, sobre todo cuando decidió jugar como naturalizado para la selección de México.

Seguir leyendo: