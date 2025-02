Claressa Shields hace historia al coronarse campeona indiscutible de tres divisiones

Claressa Shields se convirtió en campeona indiscutible de tres divisiones -única en lograrlo en boxeo, ya sea hombre o mujer- al vencer a Danielle Perkins por decisión unánime en el Dort Financial Center en Flint, Michigan.

La estadounidense defendió con éxito su cinturón de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y sumó el de la Federación internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

En la pelea, Shields dominó el combate con la velocidad que la caracteriza y conectando a placer a Perkins, que intentó contrarrestarla sin éxito. La ahora campeona indiscutible de tres divisiones mandó a la lona a su rival con un derechazo en el décimo asalto y consolidó su victoria en las tarjetas de los jueces con puntuación de 100-89, 97-92 y 99-90.

En la entrevista sobre el ring luego de su victoria, Claressa Shields se mostró contenta por haber conseguido este logro con una lesión en el hombro y mencionó a varias rivales que quiere enfrentar este año.

“La verdad es que parece increíble. No quería cancelar la pelea porque le había pedido a Dios que me diera una gran pelea en mi ciudad natal. Quiero pelear dos veces más este año. Quiero pelear contra Franchon-Crews (Dezurn). Quiero hacer una revancha con Hannah Gabriels. Me encantaría traer a Savannah Marshall a los EE.UU. y golpearla de nuevo y siempre está sobre la mesa si Cris Cyborg o Laila Ali quieren pelear”, dijo.

Recordemos que la GWOAT, como se le conoce, ha sido también campeona indiscutida en peso mediano y superwelter. Con este logro, Shields sigue sumando nuevos hitos a su carrera profesional y consolidándola como la mejor del boxeo femenino.

Claressa Shields, de 29 años, es dos veces medallista de oro olímpico y ha ganado títulos en cinco divisiones de peso. La tricampeona indiscutible ahora tiene récord de 16 victorias, tres de ellas por nocaut, y ninguna derrota.

Por su parte, Danielle Perkins, de 42 años, perdió su cinturón de peso pesado del CMB y su invicto como profesional. La estadounidense cuenta con marca de cinco triunfos (dos por la vía rápida) y un revés.

