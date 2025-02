Carlos Adyan rompe en llanto al hacer una conmovedora confesión

El comunicador Carlos Adyan conmovió al público recientemente debido a las declaraciones que emitió con respecto a su vida personal y sobre el alto precio que ha tenido que pagar para poder llegar a la cima del éxito en el ámbito profesional.

En una entrevista reciente para la periodista Viviana Gibelli, el conductor de “Hoy Día” habló como nunca antes de su rol como hijo, lamentando que durante mucho tiempo ha dejado de lado este papel para enfocarse en sí mismo.

“A veces yo me siento hasta culpable porque he enfocado mi vida tanto en trabajar, mis 10 años aquí en Miami, en lograr mis sueños y todo eso que siento que a veces fallo como hijo. Me considero un gran hijo, pero a veces siento que fallo”, explicó Adyan ante los micrófonos de la venezolana.

De acuerdo con el famoso, un gran factor que contribuyó en su poca convivencia fue la distancia física que existía entre ambos, pues hasta hace algunas semanas ella residía en su natal Puerto Rico.

“Mi trabajo no me da tiempo, amo mi trabajo y todo pero por las tantas cosas que uno hace, yo siempre estoy de viaje, siempre estoy haciendo esto y lo otro, y no lo dejaría de hacer ni dejaría de hacer cada una de las cosas que he hecho porque me han llevado a ser quien soy (…) No he tenido el tiempo suficiente para compartir con mi mamá”, complementó durante la entrevista.

Carlos Adyan reveló que este tema ha sido un punto de inflexión dentro de su dinámica con su madre. No obstante, han logrado enmendarlo poco a poco: “Sé que va a llegar el tiempo y sé que va a llegar el momento, no es ahora, pero sí siento que ha sido algo que ella misma me ha alegado, pero que luego de explicarle mis puntos los entiende muy bien“, añadió.

Seguir leyendo:

• Carlos Adyan revela la razón detrás del distanciamiento entre Ariadna Gutiérrez y Rodrigo Romeh

• Carlos Adyan anuncia nuevo proyecto internacional, ¿de qué se trata?

• Presentadores de “En Casa con Telemundo” destacan el programa como trampolín de éxito