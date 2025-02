El “Rey” Salomón Rondón puso en duda la grandeza del América

Porque los ha enfrentado, porque sabe que en la cancha es donde se demuestra la grandeza, el delantero venezolano del Pachuca Salomón Rondón puso en duda la grandeza del América, no obstante su actual tricampeonato, sobre todo porque en la última liguilla donde se enfrentaron hubo cosas que mancharon el resultado.

Un año después del aquel duelo en el torneo Clausura 2024 y en entrevista para la cadena Fox Sports, el delantero venezolano expuso sin temor a equivocarse que las Águilas no son el equipo más grande del fútbol de México.

“No me parece porque, si mal no recuerdo aquel partido quedó manchado por una jugada antes del gol, ahorita no estaríamos hablando del tricampeonato, no le quito mérito ni a la gran plantilla que tienen, ni a los grandísimos jugadores y entrenador que tiene el América, pero creo que si hubieran marcado saque de banda, no estaríamos hablando de esto ahora, me parece que esta liga es muy competida, donde cualquiera puede ser campeón, con mucha responsabilidad te digo, no es el más grande”.

En esa liguilla Pachuca se enfrentó al América en los cuartos de final y en esa ocasión el cuadro hidalguense fue eliminado en un partido muy comentado por las fallas arbitrales que al final de cuentas prohijaron que las Águilas pudieran avanzar a semifinales para eliminar a Chivas y después derrotar en el gran final al Cruz Azul.

Rondón también dejó en claro que muchos equipos mexicanos habrían dado lo que fuera por jugar la Copa Intercontinental y el Mundial de Clubes, pero ese honor solo la tendrán los Tuzos del Pachuca, que en el actual milenio ha tenido un crecimiento muy importante para codearse con los equipos históricos de la Liga MX.

“También digo, con toda responsabilidad, cualquiera de los equipos de la Liga MX hubiesen dado lo que tiene por haber jugado la Copa Intercontinental que nosotros jugamos y seguramente, jugar el Mundial de Clubes”.

Rondón sin mencionarlo abiertamente también dejó entrever que otros equipos mexicanos han buscado la forma de afectar la participación del Pachuca en el próximo Mundial de Clubes con el afán de encontrar un sitio en esta competencia de todo el orbe que albergara a equipos de alto renombre a nivel internacional y en donde no aparece el América.

“Nosotros nos hemos ganado ese derecho en la cancha y no hemos necesitado de otro tipo de cosas o argumentos para participar en competencias internacionales de verdadero realce, por eso creo que el América ha hecho cosas importantes, pero insisto, no es el más grande de México, me parece una liga muy competida, donde cualquiera puede salir campeón”, sentenció.

Finalmente Rondón no dejó pasar el momento para reconocer que la presencia de jugadores como el colombiano James Rodríguez y el español Sergio Ramos, le da mayor realce e importancia a la Liga.

