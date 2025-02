El western basado en hechos reales que está causando euforia en Amazon Prime Video

Tras haberse consolidado como el género predilecto de Hollywood, entre la década de los años 40 y 60, el western “cayó” en un letargo permanente del cual no logra superar del todo. Y es que ante la variedad de géneros existentes en la actualidad, el favoritismo del público y la serie de producciones que no cumplen con la calidad de este tipo de cine, la edad dorada del western parecía finalizada.

Sin embargo, y gracias a una serie de joyas únicas en los últimos años, como “The Power of the Dog”, “No Country For Old Men”, “The Revenant”, “There Will be Blood”, “The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford”, entre otros, el western comienza a ganar “terreno” en el competido mercado.

Y un buen ejemplo de lo hecho por las anteriores cintas, que han abierto las puertas a nuevas producciones en este género, es esta producción de Amazon Prime Video que está causando euforia a pesar de no ser una cinta nueva.

La película western favorita de Amazon Prime Video

Estrenada en 2022, “Hostile Territory” es una producción estadounidense dirigida y protagonizada por Brian Presley, quien da vida al soldado Jack Calgrove, el cual, después de la finalización de la Guerra Civil, se embarca en una búsqueda de sus hijos luego de que su esposa muriera y estos fueran enviados a un orfanato mediante un tren.

Con el firme propósito de recuperarlos, el protagonista se embarca en un viaje por el peligroso territorio del Oeste americano para volver a reunir a su familia.

La trama, a pesar de aparentar ser ficticia, cuenta con una diversidad de elementos extraídos de la vida real. Y es que a pesar de que el personaje principal puede considerarse como una representación de los soldados norteamericanos tras la finalización de la guerra, el tren en donde viajaban sus hijos sí fue real.

Llamado el “tren de los huérfanos”, este transporte, que funcionó entre 1854 y 1929, tenía la misión de transportar a niños desde ciudades del este hasta hogares de acogida situados en sitios sumamente lejanos a sus sitios de origen.

Sin embargo, y de acuerdo con registros oficiales, este programa no contaba con la supervisión adecuada, por lo que muchos niños y adolescentes se convirtieron en víctimas de trabajos forzados en el campo.

Incluso, se mencionó que muchos de los niños eran obligados a subir a pesar de que tenían otros familiares.

A pesar de no contar con los reflectores como otras cintas del género, “Hostile Territory” ha logrado amasar gran popularidad en la plataforma de streaming por su original trama y la variedad de hechos históricos que aborda, convirtiéndose en una digna representante de la nueva ola del western.

Continúa leyendo:

Amazon Prime Gaming inicia el año con juegos gratuitos para sus suscriptores

Karla Sofía Gascón es excluida de la promoción de la película “Emilia Pérez”

Apple Music lanza oferta especial para nuevos usuarios