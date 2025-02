Roban 100,000 huevos valorados en $40,000 dólares de un remolque en Pensilvania

La policía de Pensilvania está investigando el robo de 100,000 huevos orgánicos valorados en más de $40,000 dólares que fueron hurtados de la parte trasera de un remolque durante el fin de semana.

El robo tuvo lugar en Greencastle, Pensilvania, ubicada aproximadamente a 65 millas al suroeste de la capital del estado, Harrisburg, mientras un remolque de distribución estaba estacionado afuera de Pete & Gerry’s Organics el sábado alrededor de las 8:40 p.m.

La policía estatal de Pensilvania, Chambersburg, acudió al lugar y descubrió que habían sido robados alrededor de $100,000 huevos con un valor estimado de $40,000 dólares.

Las autoridades no ofrecieron ninguna explicación de cómo un robo de tal magnitud pudo haber ocurrido sin que nadie se diera cuenta o si tienen alguna pista potencial en el caso.

Pete & Gerry’s Organics existe como marca desde principios de la década de 1980, pero realizó la transición a la agricultura orgánica en 1997, según su sitio web.

“Establecer un estándar más alto para las prácticas agrícolas y el cuidado de los animales en toda una industria no se logra sin alborotar algunas aguas: gritamos y predicamos con el ejemplo”, dijo Pete & Gerry’s Organics.

“Pete & Gerry’s ha sido reconocida como una de las B Corp Best For The World 2022 en el área de impacto comunitario, y se ubica en el 5% superior de su grupo de tamaño por sus esfuerzos en la comunidad, que incluyen donaciones caritativas, inversión en diversidad y oportunidades educativas”, indicaron.

La empresa trabaja con más de 200 granjas independientes, de propiedad y operación familiar, en nuestra red, ubicadas principalmente en Nueva Inglaterra, el Atlántico Medio y el Medio Oeste, afirmó la empresa.

“Estas granjas suelen estar a cargo de una sola familia y son lo suficientemente pequeñas como para que cada granjero asociado pueda administrarlas, brindando atención práctica a nuestras gallinas, al mismo tiempo que llevan una vida rica y satisfactoria”, dijeron Pete y Gerry’s Organics.

La investigación está actualmente en curso y cualquier persona que tenga información debe comunicarse con la Policía Estatal de Pensilvania en Chambersburg.

Sigue leyendo:

–Hombre recibió múltiples puñaladas en un refugio para migrantes de Nueva York

–Un hombre fue asesinado a puñaladas en un centro de procesamiento de migrantes de Nueva York

–Joven atropella a un oficial de policía de Nueva York con un auto robado