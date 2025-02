Ramón, nieto de Vicente Fernández, se lanza como cantante de country-pop

Ramón Fernández, uno de los hijos de Vicente Fernández Jr., ha decidido lanzarse como cantante. Pero a diferencia del estilo ranchero que hizo de su abuelo Vicente una estrella internacional, él optó por grabar canciones en el género de country-pop.

Entrevistado en el programa “Sale El Sol”, Ramón se mostró orgulloso de su primera producción musical: “Decidimos entrarle al country-pop. Mi EP Para Ti quedó hermosísimo. Son sonidos muy frescos, y esperando que a la gente también le guste mucho…Siento que ahorita es mi momento, y me sentí maduro con los sonidos, con las letras. Sentí que pude interpretarlas a full, y bueno, pues yo lo escucho y siento algo hermoso”.

El sencillo que promociona es “Estos Celos”, una canción escrita por Joan Sebastian que fue un éxito para Vicente Fernández en 2007. Ramón comentó que siempre quiso grabar ese tema, por motivos personales: “Es muy especial, porque lo que a mí se me contó fue que Joan se la escribió a mi papá (Vicente Jr.) cuando mis papás se divorciaron. Entonces para mí fue como: ‘¿Qué canción quieres hacer de tu abuelo?’ Y dije: ‘Ésta'”.

El cantante no descarta cambiar de estilo: “En este momento se me abrió la puerta en el country-pop y pues estoy emocionadísimo para entrarle con todo. Si en su momento se abre la puerta del ranchero, la tumbamos”. Él también es empresario, y junto con su hermano Vicente abrió una cafetería hace unos años. El negocio ha sido todo un éxito: ” Tenemos café y bagels. Fusionamos, y bueno, en Guadalajara el negocio ya puede manejarse solo. Le debemos todo a nuestros clientes”.

Ramón Fernández es gran fan de Christian Nodal, y en el programa “De Primera Mano” contó cómo lo conoció: “Para mí es un ídolo, me encanta su música. Como tres o cuatro veces fue a nuestro negocio. Una vez me dijeron que él iba a hacer un video en el rancho de mi abuelo, y me lancé para allá. Me dijo: ‘Oye carnal, ¿tú quieres estar en el video? Ven’, y le dije: ‘No, cómo crees, ve cómo vengo vestido’. Volteó y me dijo: ‘Tú cree en ti, c*****, ven, siéntate’. Para mí eso es algo que nunca se me va a olvidar. Si en algún momento se presenta una colaboración con él, sería para mí cumplir otro sueño”.

