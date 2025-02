Anitta enfurece en pleno concierto y lanza micrófonos a su equipo | VIDEO

El nombre de la cantante Anitta se convirtió en tendencia en redes sociales luego de que se viralizó un video del momento exacto en el que estalla contra su equipo de trabajo en pleno escenario como resultado de fallas técnicas en el sonido. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí te lo contamos.

El incómodo momento se dio cuando la intérprete de temas como “Bellakeo” y “Envolver” ofrecía un concierto en Belo Horizonte, Brasil. Y aunque en un principio el evento iba viento en popa, los ánimos de la famosa se desplomaron cuando su micrófono presentó fallas que le impidieron interpretar sus canciones.

Ante esta situación, Anitta acude con sus ingenieros de audio para recibir un nuevo equipo, pero cuando la famosa intenta retomar su presentación, este segundo micrófono también presenta fallas, lo que la hace perder la paciencia.

Dicho error se repitió en cuatro ocasiones, hecho que terminó por despertar la furia de la brasileña a tal nivel que aventó los dispositivos a su equipo de técnicos hasta que logró conseguir uno que funcionara correctamente.

No pasó mucho tiempo antes de que videos sobre este incidente surgieran a través de plataformas como X e Instagram, atrayendo una ola de opiniones divididas. Y es que si bien muchos de sus fans la defendieron con premisas como “Pero cómo le van a dar cuatro micrófonos malos, súper valida su reacción”, hubo quienes reprobaron su actitud.

“No es nada gracioso, si así trata a su equipo, no me imagino a otras personas”, “No debió aventárselos, el audio a veces falla y eso no es motivo para ponerse agresiva” y “Fatal la actitud de Anitta, no pensé que fuera así”, son algunos de los argumentos que los internautas utilizaron en su contra.

A pesar del revuelo que causó dicha controversia, hasta el momento la cantante multipremiada ha decidido mantener bajo perfil y no emitir comentarios al respecto.

