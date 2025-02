Desmienten que Bianca Censori, esposa de Kanyé West habría hecho un pedido de ayuda

En medio de la polémica que rodea a Kanye West por sus recientes declaraciones en redes sociales, se difundió un mensaje atribuido a su esposa, Bianca Censori, en el que supuestamente expresaba preocupación por el rapero.

Sin embargo, un representante de la modelo australiana ha salido a desmentir la veracidad de dicha publicación.

Según informó The Hollywood Reporter, un portavoz de Censori aclaró que la cuenta de la plataforma X (anteriormente Twitter), desde donde se originó el mensaje, no le pertenece y que se ha solicitado su desautorización. “Esa cuenta no pertenece a la esposa de Ye”, aseguró el representante, desmintiendo cualquier vínculo de Bianca con la publicación.

El mensaje en cuestión, aún disponible en la red social, contenía una oración dirigida a Dios pidiendo sabiduría y protección para West, además de una expresión de apoyo a Israel y a la comunidad judía.

“Señor, elevo a mi esposo hacia Ti con amor y preocupación. Suaviza su corazón, guía sus palabras y llénalo de sabiduría y bondad. Protégelo de los problemas y guíalo hacia la comprensión y el respeto por todas las personas”, dice el tuit del 9 de febrero.

El mensaje continúa: “A pesar de nuestras diferencias, lo amo incondicionalmente. Fortalece nuestro vínculo y ayúdame a ser una fuente de paciencia y aliento. Confío en Tu gracia para obrar en su corazón. Dios bendiga a Israel y a todo el buen pueblo judío. Amén.”

La publicación cobró relevancia debido a la controversia generada por el rapero en los últimos días, luego de que realizara comentarios antisemitas y promoviera una polémica prenda en su línea de ropa Yeezy.

En medio de la ola de críticas hacia West, varias figuras públicas, como el actor David Schwimmer, han instado a la plataforma X a tomar medidas contra el artista debido al alcance de su discurso. A pesar de esto, la cuenta desde la que se publicó el mensaje de Censori sigue activa, alimentando la confusión sobre su autenticidad.

Este episodio se suma a una serie de incidentes recientes protagonizados por West, incluyendo su aparición junto a Censori en la alfombra roja de los premios Grammy 2025, donde la modelo lució un arriesgado atuendo que generó una ola de reacciones en redes sociales.

Mientras tanto, la atención sigue puesta en la plataforma X y en las medidas que tomará respecto a las publicaciones relacionadas con el rapero.

