Oscar 2025: ¿Quiénes serán los presentadores de los premios?

Falta poco para los premios Oscar. Esta semana, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas compartió una lista con los nombres de las celebridades que presentarán los galardones el próximo 2 de marzo en el Dolby Theatre en Los Ángeles.

A través de sus redes sociales, la Academia reveló la lista de celebridades que presentarán premios en la 97 edición de los Oscar.

Los nombres son: Halle Berry, Penélope Cruz, Elle Fanning, Whoopi Goldberg, Scarlett Johansson, John Lithgow, Amy Poehler, June Squibb y Bowen Yang.

Este grupo de celebridades se unen a los ganadores del Oscar Robert Downey Jr., Emma Stone, Cillian Murphy y Da’Vine Joy Randolph regresarán a la ceremonia como presentadores

Este año, el anfitrión de la gala será el comediante Conan O’Brien, quien toma el relevo de Jimmy Kimmel que estuvo al frente de la ceremonia en los últimos dos años.

Las nominaciones de la edición 97 de los premios las lidera Emilia Pérez con 13 postulaciones, entre las que destacan las de Mejor Película, Mejor Actriz, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Película Internacional y Mejor Banda Sonora.

Le siguen El brutalista y Wicked con 10 postulaciones; Conclave y A Complete Unknown con 8 y Anora con 6.

Lista completa de nominados a los premios Oscar 2025:

Mejor película

Nickel Boys

I’m still here

Emilia Pérez

The Brutalist

Conclave

The Substance

Anora

Wicked

A complete unknown

Dune: Part II

Mejor director

Brady Corbet – The Brutalist

Jacques Audiard – Emilia Pérez

Edward Berger – Conclave

Sean Baker – Anora

Coralie Fargeat – The Substance

Mejor actor principal

Adrien Brody – The Brutalist

Timothée Chalamet – A complete unknown

Colman Domingo – Sing Sing

Ralph Fines – Conclave

Sebastian Stan – The Aprentice

Mejor actriz principal

Cynthia Erivo – Wicked

Karla Sofía Gascón – Emilia Pérez

Mike Madyson – Anora

Demi Moore – The Substance

Fernanda Torres – I’m Still Here

Mejor Actor de Reparto

Kieran Culkin – A real pain

Guy Pearce – The Brutalist5

Yura Borisov – Anora

Denzel Washington – Gladiador II

Clarence Maclin – Sing Sing

Mejor actriz de Reparto

Monica Barbaro- A complete Unknown

Ariana Grande – Wicked

Felicity Jones – The Brutalist

Isabella Rossellini – Conclave

Zoe Saldaña – Emilia Pérez

Mejor diseño de vestuario

A complete Unknown

Nosferatu

Conclave

Gladiador 2

Wicked

Mejor diseño de producción

Dune: Part Two

The Brutalist

Conclave

Wicked

Nosferatu

Mejor guion original

Anora

The Brutalist

A real pain

The Substance

Sempember 5

Mejor Guion adaptado

A complete Unknown

Conclave

Emilia Perez

Nickel Boys

Sing Sing

Mejor película internacional

I’m Still Here – Brasil

The Girl With the Needle – Denmark

Emilia Pérez – France

The seed of the sacred fig – Germany

Flow – Latvia

Mejor edición

Anora

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

Mejor sonido

Dune 2

Emilia Pérez

Wicked

A Complete Unkwon

The Wild Robot

Mejor cinematografía

The Brutalist

Dune: Part 2

Emilia Pérez

María

Nosferatu

Mejor maquillaje

A Different Man

Emilia Pérez

Nosferatu

The Substance

Wicked

The Brutalist

Mejor banda sonora

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

The Wild Robot

Mejor película animada

Flow

Inside Out 2

Memoir of a snail

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

Mejor canción original

“El Mal” – Emilia Pérez

“The Journey” – The six triple eight

“Like a bird” – Sing Sing

“Mi Camino” – Emilia Pérez

“Never too late” – Elton John: Never too late

Mejor largometraje documental

Black Box Diaries

No other land

Porcelain War

Soundtrack to a Coup D’etat

Sugarcane

Mejor cortometraje documental

Death by numbers

I am ready, Warden

Incident

Instruments of a beating heart

The only girl in the orchestra

