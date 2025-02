Aislinn Derbez y su secreto para una buena relación con sus ex parejas

Aislinn Derbez, conocida por mantener su vida sentimental fuera de los reflectores, decidió sincerarse como nunca antes sobre su fórmula “secreta” para mantener un trato cordial con sus ex, incluyendo al papá de su hija, Mauricio Ochmann. ¡Aquí te contamos lo que dijo!

En conferencia de prensa de la serie “Entre paredes” de Disney +, la hija mayor de Eugenio Derbez aseguró que para ella es importante mantener un trato basado en el respeto con sus ex parejas, especialmente por el vínculo que alguna vez los unió románticamente.

“No puede ser que vean a sus exes y no puedan convivir, ¡por Dios!“, declaró frente a la prensa. “Para mí las personas con las que he estado, de verdad, les tengo mucho cariño, son personas que en su momento fueron familia para mí, y ¿por qué tenemos que acabar peleados? A menos que te hayan hecho una trastada, pero aquí no pasó eso”, complementó.

Es por esta razón que la protagonista de historias como “A la mala” y “Hazlo como hombre” prefiere darle mayor peso a los buenos momentos vividos en pareja, así como las enseñanza que cada relación trajo consigo.

“Al contrario, trato de acordarme de las cosas buenas, trato de hacerme super responsable de la parte que me toca, en lugar de victimizarme y decir que la culpa fue toda del otro. Pero nada, al contrario, les guardo mucho cariño, y trato de ver lo que aportaron en mi vida, y fueron etapas muy bonitas”, añadió durante la entrevista.

Con respecto a su situación sentimental actual, Aislinn Derbez sustentó las declaraciones emitidas semanas atrás, donde aseguró que se encuentra felizmente soltera.

“No hay galán, pero me siento muy feliz. Fíjate que estos últimos años que he estado soltera, son los mejores años de mi vida. Los primeros dos años han sido por elección, ahorita es la primera vez que te diría: ‘¡órale!, ya me siento un poquito abierta, pero en cero prisas”, argumentó en ese entonces.

