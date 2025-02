Cardi B se quejó de la presencia del Servicio Secreto en el Super Bowl

Cardi B vivió un momento incomodo en el Super Bowl LIX gracias al Servicio Secreto de Estados Unidos, que estaba en el Caesars Superdome de Nueva Orleans para cuidar a Donald Trump, quien también asistió al evento deportivo el pasado domingo.

A través de un Live en su cuenta de Instagram, la rapera se quejó de las estrictas medidas de seguridad implementadas debido a la asistencia del actual presidente estadounidense.

“Hoy estaba muy enojada porque, ya sabes, Donald Trump y todo eso. Estuvo en el Super Bowl hoy y nos estaban dando problemas. Dios mío. El Servicio Secreto no iba a jugar en ese maldito estadio. El Servicio Secreto no iba a jugar para entrar en ese maldito estadio”, dijo la cantante de “WAP”.

Sin especificar cuáles fueron las dificultades que experimentó, la rapera aseguró que la seguridad el domingo fue tan estricta que incluso arruinaron uno de sus tacones.

“Este zapato me costó tres mil dólares. Todo por culpa de Trump. Ahora me cae peor porque no tenías que ir al Super Bowl. Arruinando mi zapato”, dijo.

Cardi aprovechó el Live también para revelar que uno de sus tíos fue deportado de Estados Unidos tras las nuevas medidas migratorias implementadas por Trump.

“Ahora va a tener que… bueno, definitivamente no lo va a hacer… traer de vuelta a mi tío… porque deportaron a mi tío”, dijo.

En varias oportunidades, la rapera ha criticado y expresado su rechazo hacia el político estadounidense. El año pasado, previo a las elecciones presidenciales, Cardi B expresó su apoyo a la candidata demócrata Kamala Harris y participó en uno de sus eventos de campaña.

La presencia de Trump en el Super Bowl generó diversas reacciones. Hubo quienes lo apoyaron y lo recibieron con aplausos y ovaciones, mientras que hubo otros, como Cardi B, que se quejaron e su presencia.

Al Super Bowl también asistieron muchas celebridades como, por ejemplo, Taylor Swift que asistió al evento para apoyar a su novio Travis Kelce.

