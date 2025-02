Laura Bozzo compartió sus trucos de belleza en La Casa de los Famosos All-Stars

Laura Bozzo ha conquistado al público de La Casa de los Famosos All-Stars. La presentadora de televisión de origen peruano es una de las participantes del reality show de Telemundo que comenzó la semana pasada.

Esta semana, Bozzo protagonizó un gran momento en el programa al compartir algunos de sus trucos de belleza para verse bien a sus 73 años.

En una conversación con sus compañeros del cuarto Tierra, la presentadora de televisión reveló que usa hilos tensores en el rostro y señaló las áreas en las que los tiene.

“Voy a mostrar el secreto mejor guardado de Laura Bozzo”, anunció. “Son hilos que me pongo para halarme la cara. Secreto para rejuvenecer”, reveló.

Laura Bozzo también habló de su estrategia en el reality, pero no frente a sus compañeros sino en una conversación privada con sus fanáticos a través del “livestream”.

“Me hago la tonta para que me hagan todo. Ay, ideal. Yo puedo hacer todo en mi casa: entreno, hago ejercicios… Ahora no puedo por la rodilla jodida, pero tengo que comenzar a entrenar. Y cuando ellos se den cuenta que soy más fuerte que todos ellos”, contó.

¿Cuándo comenzó La Casa de los Famosos All-Stars?

La primera semana de enero, Telemundo anunció que la fecha de estreno de la temporada All Star del reality show. “Esta Casa será una BOMBA! La temporada All-Stars llega EN VIVO el martes 4 de febrero a las 7PM/6C”, reveló este martes la cadena de televisión.

La quinta edición de La Casa de los Famosos All-Stars, que tendrá a Javier Poza y Jimena Gállego como conductores, promete reunir a estrellas emblemáticas y controversiales para una experiencia electrizante.

Numerosas cámaras y micrófonos escondidos capturarán todo lo que ocurra en la casa todos los días entre las celebridades.

Al igual que la temporada pasada, habrá tres premios: $200,000, $100,000 y $50,000 en efectivo.

En esta edición, Telemundo decidió que no revelaría los nombres de los participantes hasta el día del estreno; sin embargo, se sabe que Alfredo Adame, Niurka Marcos, Laura Bozzo y la argentina Samira Jalil participarán en esta entrega del reality.

