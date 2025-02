Maya Henry, ex novia de Liam Payne, habló sobre las adicciones del cantante

La modelo Maya Henry, ex novia del fallecido Liam Payne, conmocionó las redes sociales luego de darse a conocer un comunicado en el que se pronunció por primera vez sobre su experiencia al ser testigo de las adicciones del cantante durante la relación que mantuvieron de forma intermitente entre los años 2018 y 2022.

De acuerdo con lo dicho por la influencer en un sentido mensaje a Rolling Stone, los problemas dentro de su relación iniciaron gracias al consumo de drogas por parte del ex integrante de ‘One Direction’: “Inicialmente, fue el consumo de drogas y las adicciones lo que nos separó. Cualquiera que haya estado con un adicto entiende lo difícil que es“, contó.

Asimismo, Henry reveló que sus intentos por ayudar a Payne fueron respondidos con palabras y acciones que terminaron por fracturar su cariño el uno del otro: “Era alguien a quien quería mucho (…) En las drogas, se convirtió en alguien irreconocible, muy diferente de su yo sobrio“, añadió.

“Aunque lo amaba profundamente, hizo cosas que me hirieron de maneras que nunca entenderé del todo, y siguió haciéndome daño años después de que termináramos nuestra relación“, dijo haciendo referencia al presunto acoso que vivió a manos del cantautor luego de su rompimiento.

Para finalizar, Maya Henry indicó que a pesar de los tragos amargos vividos durante su romance con el británico, no le guarda rencor y lamenta su pérdida.

“Al final, no fueron solo las traiciones o las adicciones lo que nos rompió, sino darme cuenta de que había pasado años en algo que nunca fue lo que yo creía que era. No lo culpo por sus luchas“, sentenció.

Maya no ha sido la única persona que ha optado por contar su perspectiva con respecto a los retos a los que se enfrentó el famoso. Hace tan solo unos días, Kate Cassidy, quien mantenía un romance con Payne en el momento de su muerte, puso fin a su silencio para sincerarse sobre sus últimos días junto al cantante, así como la razón por la que abandonó Argentina tan solo unos días antes de su trágica partida.

“Fue un accidente trágico y no, nunca pensé que pudiera morir. Pero, ya sabes, teníamos nuestras propias vidas separadas; esta no era la primera vez que viajábamos por separado”, detalló en entrevista con The Sun. “Nunca pensé que esto hubiera sucedido, que resultaría como sucedió. Todavía no se siente del todo real para mí que él no esté aquí (…) Obviamente, si lo supiera, si pudiera ver el futuro, nunca me habría ido de Argentina“.

Seguir leyendo:

• Así fue el homenaje a Liam Payne en los Grammy

• Brit Awards: One Direction podría reunirse para rendir homenaje a Liam Payne

• Amigo de Liam Payne demandó al padre del cantante por difamación