Andy Cohen sorprende al malvender su apartamento en Nueva York

El presentador de televisión Andy Cohen, de 56 años, dio la noticia hace unos meses luego de que lanzara a la venta su apartamento en la ciudad de Nueva York.

En un inicio, en septiembre del 2024, lo promovió en $14 millones de dólares, pero la falta de interesados lo llevó a reconsiderar su postura y ya está pidiendo $12 millones de dólares.

De acuerdo al portal TMZ, que fue el medio que dio a conocer la noticia, el también productor y escritor le hizo una serie de transformaciones al lugar desde el 2003, año en el que él lo adquirió por $1.4 millones de dólares, por lo que considera que vale cada dólar que está pidiendo.

Su aún hogar, que se conformó tras la unión de 4 apartamentos y fue diseñado por el decorador de interiores Eric Hughes y el arquitecto Gordon Kahn, cuenta con una extensión actual de 3,500 pies cuadrados.

El apartamento, que se distribuye a lo largo de dos pisos, goza de tres recámaras, cuatro baños, powder room, vestíbulo, cocina, comedor, sala de estar, sala principal, oficina, bar, dos chimeneas, entre otras habitaciones.

Además de llamar la atención por sus interiores, el inmueble también lo hace por las espectaculares vistas panorámicas que se tienen desde ahí y que son un auténtico regocijo.

A pesar de que aún no ha logrado vender el apartamento, ese no fue un impedimento para que Andy Cohen se mudara, pues desde hace unos meses vive a unas calles de distancia en un penthouse por el que pagó $18 millones de dólares y en el que goza de una serie de espacios exteriores que no tenía en el dúplex que sigue a la venta.

Sigue leyendo:

Aseguran que Isabel Pantoja no es feliz viviendo en su mansión de Madrid

Chenoa, ex de de David Bisbal, demuele casa que compró tras separación de su pareja

Revelan nuevos detalles de la mansión que Antonio Banderas construye en Marbella

Salma Hayek causa polémica luego de que su gato cazara un pájaro y se lo llevara de obsequio