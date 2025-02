Jaime Munguía sobre derrota con Surace: “Fue un descuido”

Jaime Munguía aseguró que su derrota por nocaut ante el francés Bruno Surace fue culpa de un descuido de su parte y no por exceso de confianza como algunos han comentado.

En declaraciones a Zanfer, Munguía cree que debió haber presionado más a Surace después de derribarlo en el segundo asalto, pero dejó claro que lo vencerá en la revancha si se confirma la pelea para el 3 de mayo en Arabia Saudita.

“La verdad no fue exceso de confianza. Yo creo en el segundo round cuando lo tumbé yo recuerdo que dije: ‘segundo round, estoy en Tijuana…’. Siento que lo pude haber noqueado, a lo mejor lo pude haber noqueado, pero pienso que si lo hubiera presionado un poco más lo hubiera hecho. Después de ahí me sentía muy cómodo peleando, sabía que iba ganando la pelea”, dijo.

Bruno Surace contra todo pronóstico venció a Jaime Munguía. Crédito: Mikey Williams/Top Rank | Cortesía

“No sé, tal vez sí me empecé a confiar de cierta manera, pero en verdad no nos confiamos, nos preparamos mejor que las preparaciones pasadas, siempre tratamos de hacer las cosas mejor, pero las cosas pasan por algo. Como dice Julio César Chávez, las balas perdidas existen. Entonces no fue una mala noche, fue un descuido, pero créanme que el 3 de mayo vamos a ganar la pelea”, agregó.

En la primera pelea con Surace, Jaime Munguía había comenzado muy bien, ya que lo mandó a la lona con un gancho de izquierda en el segundo round. El mexicano mantuvo la presión en los siguientes asaltos, pero Brunello se protegía muy bien contra las cuerdas y contraatacaba peligrosamente.

En el sexto, el nativo de Tijuana tenía contra las cuerdas al francés y no vio venir una potente mano derecha del francés que lo conectó en seco en la quijada. Munguía cayó de espaldas a la lona y no podía ponerse de pie. Cuando pudo hacerlo, el conteo del árbitro había terminado y Bruno Surace dio el batacazo del año.

La que se suponía que era una pelea para mantenerse en forma terminó siendo una tragedia para el mexicano. Poco después se confirmó que Munguía activó la cláusula de revancha inmediata para pelear en el 2025 y Surace se mostró interesado en subir nuevamente al ring.

Bruno Surace mandó a Jaime Munguía a lona con una mano derecha potente. Crédito: Mikey Williams/Top Rank | Cortesía

Después del duro revés contra Bruno Surace, el peleador mexicano cambió otra vez de entrenador y comenzó un nuevo camino junto a Eddy Reynoso.

Jaime Munguía, de 27 años, perdió por segunda ocasión en su carrera y por primera vez por nocaut frente a su público en México. El peleador nacido en Tijuana cuenta con un récord de 43 triunfos de las cuales, 34 de ellas llegaron por la vía rápida, y dos reveses.

Por su parte, Bruno Surace, de 26 años, consiguió la victoria más importante de su carrera al vencer al mexicano de manera brutal. El francés se encuentra invicto tras 26 peleas (5 por nocaut) y dos empates en su carrera.

Sigue leyendo:

· Revancha de Munguía y Surace será coestelar de Canelo vs. Scull, según reportes

· Jaime Munguía habla por primera vez tras ser noqueado

· Juan Manuel Márquez dice que el exceso de confianza le pasó factura a Jaime Munguía