Clovis Nienow reacciona a las declaraciones de Aleska Génesis sobre su ruptura

La modelo venezolana Aleska Génesis y el conductor mexicano Clovis Nienow han sido tema de conversación tras revelar detalles sobre su ruptura sentimental.

Durante su participación en ‘La Casa de los Famosos All-Stars’, de Telemundo, Aleska se sinceró sobre el fin de su relación y las razones que llevaron a esta decisión, mientras que Clovis respondió a sus declaraciones en su programa ‘Hoy Día’.

Reconoció que es difícil terminar una relación cuando aún hay sentimientos de por medio, pero destacó la importancia de tomar decisiones maduras.

“Ella tiene razón, es muy difícil terminar una relación cuando hay amor; pero también es maduro tomar estas decisiones de que cada quien continuará su vida”, afirmó el presentador.

Clovis también elogió el desempeño de Aleska en ‘LCDLF All-Stars’ y aseguró que siempre la apoyará. “Ella ahorita, está en ‘La Casa de los Famosos’, que lo está haciendo superbién, eso me alegra. Yo estoy aquí con ustedes en el programa, también en mis cosas personales. No sé qué va a pasar en un futuro, lo que sí sé es que siempre va a tener mi apoyo, mi cariño y mi respeto”, expresó.

Además, el conductor dejó claro que comprende que es un reality show y que Aleska está jugando su papel. “Ella está haciendo su juego y lo está haciendo bien”, comentó.

¿Qué dijo Aleska durante el programa?

Aleska explicó que, aunque su relación con Clovis llegó a su fin, el amor entre ellos no ha desaparecido.

"No quiere decir que el amor se haya acabado porque el amor no se acabó, yo lo amo y por eso no estoy abierta a tener nada con nadie. Quiero respetar ese espacio". Aleska Génesis

Uno de los puntos que más destacó fue la dificultad de mantener una relación en el ojo público.

Aleska reveló que propuso ser honestos con sus seguidores sobre la situación, pero Clovis prefirió no hacerlo. “Dije ‘vamos a ser honestos con el público, vamos a decirle la verdad de lo que está pasando y que nos estamos dando un espacio’, y él me dijo ‘no, no digas nada, vamos simplemente a dejar de publicar cosas juntos'”, relató.

Sin embargo, dos días después, Clovis concedió una entrevista en la que habló de sus planes de pedirle matrimonio y tener hijos, algo que Aleska consideró una presión innecesaria.

“Me mete una presión de que si al otro día no estamos juntos ‘pobrecito, él se quería casar; pobrecito, él quería esto y ella lo dejó’. Y eso a mí no me gustó”, confesó.

A pesar de ello, Aleska decidió no confrontar públicamente la situación en ese momento. “Nosotros no estamos terminando la relación por la casa ni por los proyectos, es porque no estábamos funcionando como novios, como pareja”, aclaró.

Ambos han dejado en claro que, aunque su relación amorosa ha terminado, mantienen un profundo respeto y cariño mutuo. Mientras Aleska se enfoca en su participación en el reality show, Clovis continúa con sus proyectos profesionales, dejando la puerta abierta a lo que el futuro pueda deparar para ambos.

Lo que queda claro es que, más allá de los rumores y las especulaciones, Aleska y Clovis han decidido manejar su ruptura con madurez y respeto, priorizando su bienestar individual y profesional.

Seguir leyendo: