La Opinión Hoy: Aumenta vigilancia y espionaje a cárteles de México

El ejército de Estados Unidos ha aumentado la vigilancia y el espionaje en México desde la frontera, pero el general Gregory Guillot dijo que los hallazgos son compartidos con autoridades mexicanas y destapó una mayor cooperación contra el crimen organizado.

El general Guillot, quien defiende el presupuesto para el Departamento de Defensa, fue cuestionado sobre los esfuerzos ante el tráfico de drogas, aseguró que hay varios analistas de inteligencia que trabajan para Agencias Federales para proporcionar inteligencia.

Un reporte reciente de CNN confirmó que ha habido al menos 18 vuelos de aviones militares en la frontera con México, pero lanzado desde el territorio de Estados Unidos para recabar información sobre el crimen organizado, sobre el tráfico de personas y el tráfico de drogas

La confirmación de los vuelos surge al tiempo un reporte del New York Times, indicó que el Departamento de Estado avanza en la designación de Carteles de la Droga como Grupos Terroristas.

Pantallas

Rafael Cores nos trae las mejores recomendaciones en estrenos para cines y plataformas digitales, en Pantallas

“Marvel estrena una película, pues siempre es un acontecimiento, nos gusten más o menos las películas de superhéroes, o este Marvel en una fase un poco diferente”, detalló Cores.

Agregó que “Captain America: Brave New World, volvemos al personaje del Capitán América, es la cuarta entrega de las películas dedicadas específicamente al Capitán América, pero con un nuevo actor, porque recordemos que el personaje de Steve Rogers, que interpretaba Chris Evans, ya se echó a un lado se retiró y entró ya en el 2021 en aquella serie miniserie de The Falcon and the Winter Soldier, Anthony Mackie, como Sam Wilson, que es ese nuevo Capitán América, y ahora tiene pues ya su primera película larga”.

