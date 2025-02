Nadia Ferreira revela detalles sobre su próximo debut como cantante

Nadia Ferreira se ha sincerado como nunca antes sobre sus próximos pasos dentro de la escena del mundo del entretenimiento, específicamente sobre su debut como cantante. Con la personalidad frontal que la caracteriza, la modelo decidió revelar algunos detalles sobre esta nueva etapa en el ámbito profesional, así como las metas que no descansará hasta alcanzar.

En una entrevista reciente, la finalista de Miss Universo 2021 reveló que su esposo Marc Anthony ha sido una pieza fundamental en su desarrollo como artista; sin embargo, desea forjarse un camino por su propio pie.

“Ser cantante es un sueño que yo tuve toda mi vida, y la inspiración y mi mejor maestro es mi esposo y obviamente toda la gente con la que me voy rodeando, que me dan muchos consejos en cuanto a la música. Y así que estoy muy feliz trabajando en esto”, declaró a la revista HOLA!.

Si bien la famosa reconoce que el camino a la cima del éxito es largo, desde ahora tiene muy claras sus metas. Una de ellas es colaborar con importantes estrellas latinas.

“Me encantaría Karol G, por ejemplo. Creo que es una excelente artista, le está yendo super bien. Obviamente, te voy a decir a Marc, que lo admiro muchísimo como artista, además de que es un maravilloso esposo, me encantaría”, señaló. “Creo también que le está yendo super bien a Emilia, que es una artista argentina, así que somos vecinas, ya que yo soy paraguaya. Y no quiero dejar de mencionar a Carín León también, que es una de las personas que está con más nominaciones en Premios Lo Nuestro”, destacó.

Al ser cuestionada sobre los consejos que su esposo Marc Anthony le ha otorgado desde que se embarcó en su aventura musical, la joven de 25 años indicó que el más importante es “tener paciencia”.

“Que busque mi camino. Es un proceso largo pero muy bonito el encontrarse a uno mismo y de poder hacer algo que a uno le me gusta, qué bendición. Así que estoy en ese proceso, él me da muy buenos consejos en cuanto a cómo trabajar en una canción, en un estudio, la inspiración”, complementó.

Con respecto a su próxima participación en el programa “Noche de Estrellas”, Nadia Ferreira señaló que: “A mí me encanta estar bajo los reflectores y siempre que se vengan nuevas oportunidades, yo las tomo con mucho amor. Y aquí vamos, obviamente trabajando por hacerlo super bien y disfrutar de ese momento, de estar presente y de verdad conectar con ese momento“, finalizó.

