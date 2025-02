Selena Gomez regresa a la música con el álbum “I Said I Love You First”

Vaya sorpresa se llevaron los fanáticos de la cantante y actriz Selena Gomez luego de que anunciara su esperado regreso a la escena musical con un nuevo material discográfico en el que colaboró con su prometido, Benny Blanco. ¿Cuál es su fecha de lanzamiento? Aquí te contamos los detalles.

“I Said I Love You First” es el nombre del nuevo álbum de estudio que la famosa de raíces mexicanas lanzará el próximo 21 de marzo, así lo dio a conocer a través de una inesperada publicación en redes sociales.

A la par de la fecha de lanzamiento, Selena Gomez presentó la portada que disco que la muestra posando de manera sensual junto al productor musical Benny Blanco, con quien la famosa se comprometió el pasado 11 de diciembre de 2024.

“Siempre los engaño chicos, Mi NUEVO álbum “I Said I Love You First”, con mi mejor amigo @itsbennyblanco, sale el 21/03. ¡No podemos esperar a compartir este proyecto especial contigo pronto!“, escribió la ex estrella de Disney para acompañar su post.

Sin embargo, las sorpresas no acabaron allí, pues la artista decidió dar “una probadita” a sus fanáticos sobre lo que pueden esperarse dentro de su disco. Es así como, en el marco del Día de San Valentín, los enamorados decidieron lanzar el primer sencillo del álbum, el cual lleva por nombre “Scared of Loving You”.

De acuerdo con un comunicado de prensa, Selena Gomez y Benny Blanco han decidido dar una mirada íntima a su relación a través de la música, pasión que comparten y que los unió desde el 2021, cuando colaboraron por primera vez en el tema “I can’t get enough”.

“Es el resultado directo de la comodidad que ambos sienten al trabajar juntos creativamente, permitiéndoles producir arte que refleje de manera auténtica sus experiencias“, se señala en el mensaje que informó que el disco narrará la vidas de los famosos antes de conocerse, hasta su romance actual y sus planes a futuro.

