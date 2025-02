Nacho Casano regresa a ‘LCDLF All-Stars’ y Lupillo Rivera es el primero en reaccionar

Nacho Casano del Cuarto Fuego fue el primer salvado de este lunes, 17 de febrero, día de eliminación. El conocido “estratega” sorprendió a toda la casa con su regreso, pero, en especial, a Lupillo Rivera.

Rivera reaccionó y se alejó del grupo cuando observó a Nacho volver a ‘La Casa de los Famosos All-Stars’ y después aplaudió. En el posicionamiento, el cantante dejó claro que no quería al actor en la casa, pero el público decidió que sí.

En esta eliminación se enfrentaron Nacho, Valentina, Luca y Erubey. El cuarto Tierra quedó afuera de la placa gracias a que Uriel del Toro salvó a Alejandra, de su cuarto.

¿Quién fue la segunda salvada?

La segunda persona en ser salvada este lunes fue Erubey de ‘Agua’. En ese instante, el miedo creció en Nacho al ver que no era Valentina Valderrama la que regresaba.

La colombiana en las últimas semanas se enfrentó a varias de sus compañeras para defender a Laura Bozzo, quien ahora es ‘Fuego’.

Mientras estaban en la sala de eliminación, la modelo expresó que quería que Erubey se fuera de la casa porque había “estado apagada”. La cantante le respondió que ella era real y su bandera era el amor.

“No es una persona real, ella cuando dicen corte me abraza y me dice, no te tomes nada personal, pero frente a cámaras ella me dice cosas, en la cámara y detrás de cámaras soy la misma Erubey”, expresó la integrante de Agua.

Ante esto, Valderrama no pudo refutar y se quedó callada. Sin embargo, en el cuarto de eliminación dejó claro que había entablado una relación de amistad con su cuarto y, en especial, con Nacho y Aleska Génesis.

Esta segunda eliminación será determinante para el futuro de ‘La Casa de los Famosos All-Stars’.

Seguir leyendo: