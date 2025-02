El “Chucky” Lozano cree que pronto regresará a la selección de México

A unas cuantas horas de su debut en la Major League Soccer (MLS) en su faceta de jugador franquicia con el equipo debutante San Diego FC, el delantero Hirving “Chucky” Lozano está ilusionado por esta nueva aventura y porque tiene opciones de regresar a la selección de México.

Lozano expuso que tiene retos muy importantes en una liga como la MLS que ha mostrado gran desarrollo y que eso le puede servir para retornar al Tricolor, después de que fue apartado del equipo nacional por problemas de indisciplina hace casi doce meses.

🥺🖐️'SIEMPRE ESTOY DISPONIBLE PARA LA SELECCIÓN' 🇲🇽



Hirving 'Chucky' Lozano levantó la mano para tener otra oportunidad en el Tri; incluso, reveló charlas agradables con Javier Aguirre y Rafael Márquez… #FSRadioMX pic.twitter.com/I5a9ZjqSru — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 18, 2025

““Siempre estoy disponible para la Selección, en cualquier momento que me llamen estaré ahí. La gente me ha preguntado por qué no voy, pero habrá la oportunidad de regresar y será de la mejor manera”.

Lozano hasta el momento se sigue preguntando si sus pecados fueron tan graves para hacerlo a un lado del equipo nacional, sobre todo porque se sigue manejando que sus actitudes de diva lo llevaron a ganarse la antipatía del alto mando de la Federación Mexicana de Fútbol.

Por esa razón, al ser cuestionado sobre si había tenido contacto con el entrenador del Tricolor, Javier Aguirre, expuso que: “He tenido contacto con Rafa, con Aguirre, pláticas muy bonitas, positivas y ojalá que me den la oportunidad de estar en la selección, me encantaría, pero son decisiones de ellos, voy a dar el máximo y cuando empiece el torneo verán mi nivel, como estoy y me siento bien, de la mejor manera y me siento feliz aquí y es importante”.

Lozano según versiones extraoficiales, asumió actitudes fuera de control en el equipo nacional, sobre todo en el proceso de Gerardo Martino, como dando a entender que aquel gol contra Alemania en el Mundial de Rusia 2018 que representó una victoria histórica para el Tricolor y por el cual el exdelantero del Pachuca, PSV Eindhoven y Napoli, era suficiente para sentirse intocable.

San Diego FC puede dar la sorpresa

Respecto a las expectativas con el San Diego FC en la temporada de debut de la franquicia, Lozano descartó que se sientan como los más débiles o los patitos feos de la competencia 2025 de la MLS: “Es un proyecto importante, tenemos un proyecto que en un futuro será importante a nivel mundial, para mí fue una oportunidad bonita que la vi con los ojos cerrados y me encantó. Es importante estar en el mejor nivel y entregarnos al máximo, es difícil porque el club está comenzando, pero se ve bien y podemos dar una sorpresa, lo veo con calidad y es importante”

LE GUSTÓ LA CIUDAD



“La ciudad me ha encantado y agradezco a la afición,quiero estar en mi máximo nivel”



🗣️Hirving Lozano- Club San Diego FC#Chucky #ChuckyLozano #SanDiego #TVCDeportes pic.twitter.com/H4X2pB9KIo — TVC Deportes (@TVCDeportes) February 18, 2025

Respecto a su estancia en San Diego FC, el “Chucky expuso que: “Estoy súper feliz con San Diego, no tengo problema en dar una foto, que la gente se acerque, me encanta y es recíproco. Salgo siempre a la calle con mi familia y hay gente que quiere foto y siempre estoy a disposición. No estoy en desacuerdo que tenga que salir y que no me molesten”.

Seguir leyendo:

-¿Quiénes son los jugadores mejores valorados del San Diego de Hirving Lozano?

– México se medirá a Turquía y Suiza de cara a la Copa Oro 2025

– Futbolista del PSV Eindhoven le lanza un guiño a la selección mexicana