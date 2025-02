Geraldine Bazán y el emotivo mensaje de cumpleaños que dedicó a su hija Elissa

Si hay alguien que no duda en compartir sus momentos más especiales en redes sociales, esa es la actriz Geraldine Bazán, quien recientemente dio una probadita de la emotiva sorpresa que le hizo a su hija mayor Elissa Marie, producto de su matrimonio con Gabriel Soto.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que la villana del melodrama “Las hijas de la señora García” colocó un video donde quedó inmortalizado el tierno momento que vivió junto a su hija durante las primeras horas de su día especial.

Se trató del tradicional canto de ‘Las Mañanitas’ junto a un pastel en forma de corazón, que siguió un estilo ‘coquette’ y en el que se incluyó la leyenda “Sixteen”.

“Dulces 16. ¡Te amamos Elissa!”, escribió Geraldine Bazán para acompañar el audiovisual compartido desde sus historias de Instagram y que pronto causó revuelo entre su comunidad digital.

A la par de este post, la artista publicó un par de fotografías del festejo de la joven, mismo que valió para expresar más de su cariño por su primogénita: “Feliz cumpleaños mi soulmate, my first. Llegaste al mundo a darle un nuevo significado a la vida y ha sido la mejor aventura ser tu mamá”, detalló.

Gabriel Soto se suma a la ola de felicitaciones de su hija Elissa Marie

Por su parte, el papá de la cumpleañera tampoco dejó pasar la oportunidad de dedicarle unas conmovedoras palabras mediante las que reflexionó sobre el paso de los años y su faceta como padre.

“No puedo creer que hoy cumplas ya 16 años mi amor. Te he dicho siempre lo mucho que te amo y que siempre, siempre estaré para amarte, guiarte y apoyarte. Y como me dices… you will always be my litlle girl (siempre serás mi niña)”, expresó el galán de telenovela junto a un carrusel de imágenes que mostraron a la adolescente en distintas etapas de su vida.

“Te amo con toda mi alma y mi corazón ¡Feliz cumpleaños hija mía!”, concluyó el famoso, ganándose cientos de mensajes de apreciación por parte del público.

