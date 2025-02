Álvaro Fidalgo desmiente los rumores sobre su vínculo con El Tri

Álvaro fidalgo es uno de los futbolistas más importantes de las Águilas del América. El mediocampista español ha sido determinante en los éxitos del conjunto azulcrema. Por esta razón, se ha vinculado a Fidalgo con la selección mexicana. Sin embargo, el propio futbolista negó acercamientos formales.

El nivel del futbolista nacido en Oviedo le ha permitido asomar la posibilidad de representar a El Tri. Varios medios han reportado el presunto interés de Javier Aguirre de llevarlo a su proceso. Pero el propio Fidalgo aclaró que no ha habido alguna comunicación directa entre ambos.

“Siento tener que desmentir eso. Lo leí cuando lo sacaron, saludé al Vasco cuando llegó, le di la mano y lo saludé porque lo enfrente contra Monterrey como el resto de mis compañeros. Siento decir que no hablé con el Vasco. La información que salió es totalmente mentira, lo siento, pero no es así”, dijo Fidalgo en conferencia de prensa.

‘Es totalmente mentira, lo siento, pero no es así’: Álvaro Fidalgo niega que platicó con Javier Aguirre



El futbolista español fue cuestionado sobre sus intenciones de querer formar parte de la selección de México, un proceso que llevaría cerca de un año de trámites. Álvaro Fidalgo se centra en las Águilas del América y su contrato que está por terminar.

“No puedo pensar. Quedaría un año para el tema de la selección. No es algo que pueda siquiera pensar, no lo sé, ya lo dije. Hay un seleccionador que no sé si en algún momento puede pensar en esa opción o no, nadie me dijo absolutamente nada, es un año para cumplir los tiempos, con el club me queda año y medio de contrato, no sé si voy a estar o no, no depende mí”, agregó.

Mexicanos fuera de la Liga MX

A pesar de que Álvaro Fidalgo es uno de los mejores mediocampistas de la Liga MX, el español resalta el trabajo y calidad que tienen los mexicanos que militan en el exterior. Fidalgo considera que hay un buen número de jugadores que tienen madera para potenciar el juego de El Tri.

“Hay mexicanos haciendo las cosas muy bien en Europa, Quiñones la rompe en Arabia, Santi Giménez la rompe en Milan y puede ser un referente muy importante; Chino Huerta acaba de llegar a Bélgica y lo hace muy bien. Seguro que se me escapa alguno de los que se fueron. Lo importante es que todos, los que están en México y Europa, cuando lleguen a selección, hagan las cosas bien, hay muchas cosas que se hacen bien”, agregó.

En julio de 2021, Ávaro Fidalgo llegó a las Águilas del América. El mediocampista de 27 años ha sido una pieza titular desde que llegó al fútbol mexicano. El español tiene 184 partidos con el conjunto azulcrema. Durante todos esos encuentros Fidalgo ha podido marcar 15 goles y conceder 28 asistencias. El mediocampista español está muy cerca de jugar 16,000 minutos en la Liga MX.

