Juan Soler publica un video en el que defiende sus comentarios acerca de Donald Trump

Tras los comentarios que Juan Soler le hizo a Adela Micha sobre la política migratoria de Donald Trump, el actor recibió muchos mensajes de cibernautas criticando su postura. Ahora recurrió a sus redes sociales para publicar un video dirigido a las personas que lo odian, y aseguró que no estaba dando una explicación, sino que era un desahogo ante la polémica.

Visiblemente molesto, Soler sostuvo lo que dijo en esa entrevista: “Resulta que hoy decir la verdad es un delito. Ahora resulta que me empezaron a atacar por mis posturas políticas. ¿A quién le importa? Siempre y cuando diga la verdad ¿a quién le importa? Yo no miento en las redes. Y sí, apoyo a (Javier) Milei, a (Nayib) Bukele, a (Donald) Trump, a Giorgia Meloni, a todos los que quieren un cambio.

“¿No tenemos muchos años de comer estiércol? ¿No tenemos muchos años de que nos vean la cara? ¿No tenemos muchos años de que sean unos cuantitos los que se benefician a costa de todo un pueblo hambreado, maltratado, denigrado, vapuleado, violado de sus derechos? ¿No estamos hartos de eso?”

En su improvisado discurso, Juan también habló de sus orígenes: “Para mí todos ellos representan el cambio. Ni siquiera es porque sea Milei; empiecen a entender que esto se trata de ideas, de propuestas. Ellos están trayendo ideas y propuestas que a mí me gustan. Yo no tengo nada contra la inmigración. Yo soy inmigrante, yo vine de Argentina a México. Mi papá era inmigrante, él fue de España a Argentina. El país es de la tierra y de quien la trabaja, pero hay requisitos”.

El actor de 59 años dijo que seguirá expresando sus ideas libremente: “Lo que más me molesta es que yo digo lo que la gran mayoría de la gente piensa, pero no entiendo por qué no lo dicen…A los haters no les importa el debate porque no tienen una verdad para decir. Les tengo muy malas noticias: no les debo explicaciones. Esto es un descargo, no una explicación, y no necesito una para pensar diferente. Mientras tanto, yo voy a seguir diciendo lo que pienso, sin dobles intenciones y sin dobles discursos, sólo con la verdad.

“Estoy hasta la m**** de todos los que odian, de todos los que censuran, de todos los que cancelen, ya sean haters o sea la prensa irresponsable…Tengo 34 años viviendo en México, porque yo vine a México porque yo estudié actuación en Argentina. No salí huyendo de absolutamente nada, sino que vine persiguiendo mis sueños. Y ¿qué creen? Llevo más de 30 años trabajando en la televisora más grande de habla hispana. Señores, soy legalmente mexicano, porque cumplí con todas las exigencias de la ley, como el ciudadano responsable que soy”.

Un poco más calmado, Juan Soler se despidió, recalcando que el clip iba dirigido a quienes lo criticaron en las redes sociales: “Al final de todo esto, la diferencia que hay entre ustedes, los haters, y yo, es muy simple: yo trabajo por lo que amo. Ustedes ni siquiera se aman a sí mismos. Esa es la gran diferencia. Adiós”.

