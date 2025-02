Tribunal rechaza reinstalar orden de Trump para bloquear ciudadanía por nacimiento para hijos de indocumentados

El gobierno del presidente Donald Trump tuvo una nueva derrota en tribunales en su esfuerzo de bloquear la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados y otros extranjeros.

La Corte de Apelaciones para el Noveno Circuito rechazó la petición de la Administración Trump, luego del bloqueo del juez John C. Coughenour, de la Corte del Distrito Oeste en el estado de Washington.

La opinión de la jueza Danielle Forrest –nombrada por el presidente Trump–, establece que el Departamento de Justicia no presentó argumentos sólidos para reinstalar bajo una decisión “de emergencia”, la orden ejecutiva firmada el 20 de enero.

“Para que se constituya una emergencia según nuestras normas, el Gobierno debe demostrar que su incapacidad para implementar la política específica en cuestión crea un riesgo grave de daño irreparable en un plazo de 21 días”, dijo la jueza Forrest. “El Gobierno no ha demostrado eso en este caso”.

La Administración Trump argumentó que el bloqueo de la Corte de Distrito a la orden ejecutiva era un problema a solucionar de “emergencia”, pero la opinión de la jueza Forrest explica que el argumento es insuficiente.

“Es habitual que tanto las políticas ejecutivas como las legislativas sean impugnadas en los tribunales, en particular cuando una nueva política supone un cambio significativo respecto de la comprensión y la práctica anteriores”, escribió la jueza Forrest. “Y el hecho de que un tribunal de Distrito conceda un alivio preliminar que detenga una política impulsada por una de las ramas políticas no constituye en sí mismo una emergencia. Una controversia, sí. Incluso una controversia importante, sí. Una emergencia, no necesariamente”.

La decisión del panel de tres jueces del Noveno Circuito deja a la Administración Trump la posibilidad de enviar una petición ante la Corte Suprema.

En su postura, la jueza Forrest no establece una opinión sobre posibles violaciones a la Enmienda 14 de la Constitución de EE.UU. relacionadas con la ciudadanía por nacimiento, lo cual pude abordarse en una apelación correspondiente.

“Para ser clara, no estoy exponiendo nada sobre los méritos de la orden ejecutiva o sobre cómo interpretar correctamente la Decimocuarta Enmienda. Simplemente concluyo que, cualesquiera que sean los méritos de las posiciones respectivas de las partes sobre las cuestiones presentadas, el Gobierno no ha demostrado que tenga derecho a un resarcimiento inmediato de un panel de mociones antes de la asignación del caso a un panel de méritos”, precisó la jueza. “Dicho esto, la naturaleza de este caso y las cuestiones que plantea justifican una programación acelerada para los argumentos orales y la asignación a un panel de méritos”.

En el Tribunal de Apelaciones, 18 miembros del Congreso, liderados por el representante Jim Jordan (Ohio), presentaron un ‘amicus curiae’ (documento amigos de la corte) para apoyar los argumentos de la Administración Trump sobre el bloqueo de la ciudadanía por nacimiento.

Un camino complicado en tribunales

La Administración Trump ha enfrentado cuatro derrotas en tribunales de Distrito sobre la orden ejecutiva que busca terminar con el derecho de ciudadanía por nacimiento para hijos indocumentados.

En su orden ejecutiva, Trump dio 14 días para que el Departamento de Justicia y otras dependencias establecer un marco que permita bloquear la ciudadanía también para hijos de turistas, viajeros de negocios, así como trabajadores y estudiantes extranjeros sin visa de inmigrantes.

Hay al menos ocho demandas en varios tribunales contra la orden del presidente Trump, incluida una en New Hampshire, donde la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) presentó un caso a nombre de New Hampshire Indonesian Community Support, League of United Latin American Citizens (LULAC) y Make the Road New York, organizaciones con miembros cuyos bebés nacidos en EE.UU. serían denegados de la ciudadanía en virtud de la orden.

En total, son 22 los estados que iniciaron procesos en un tribunal, pero la primera decisión fue tomada por el juez Coughenour, del estado de Washington, con sede en la ciudad de Seattle.

Sigue leyendo:

• Otra corte bloquea orden de Trump contra ciudadanía para hijos de indocumentados

• Nueva ley permitirá a ICE detener a casi cualquier indocumentado, advierte exoficial de la agencia

• Tom Homan sobre deportación masiva: “Agentes de ICE de todo el país estarán en las calles desde el principio”