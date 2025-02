Braulio Luna una víctima del odio entre Pumas vs. América

Sin proponérselo, inclusive siendo una víctima de las decisiones arbitrarias de aquel entonces en el fútbol de México, Braulio Luna, a 27 años de distancia de su polémico traspaso de los Pumas al América, sigue viviendo en carne propia el rechazo y reclamos de la afición universitaria.

Precisamente de cara a la edición 176 de la historia de esta rivalidad y el partido número 72 en torneos cortos entre americanistas y universitarios, La Opinión, charló vía telefónica con uno de los actores principales de estos duelos que vivió en ambas trincheras el odio que se profesan ambas organizaciones desde las fuerzas básicas.

Braulio Luna, proveniente de Pumas, un fichaje que causó mucha polémica en su momento. pic.twitter.com/GjldO6DiFX — Historia CF_América (@History_America) May 22, 2019

En este sentido, Braulio Luna, uno de los consentidos de la afición felina en la década de los 90, reveló que a partir de 1998 cuando regresó del Mundial de Francia 1998, la directiva de Pumas tomó una decisión arbitraria que lo marcaría para el resto de su carrera al ser negociado al equipo que no toleran los aficionados felinos y que siempre han considerado como una afrenta a quien ha defendido los colores del equipo de Coapa.

“La afición de Pumas nunca me va a perdonar que haya jugado para el América, haya estado de acuerdo o no en que me negociaran a las Águilas. Yo lo viví en carne propia y aunque esta situación me la dijeron cuando ya me habían vendido al América, sin haberme pedido mi opinión y la directiva de Pumas lo argumentó que fue por la cuestión del dinero”.

Lo que ofreció el America que era muy buen dinero en ese entonces, porque había otras posibilidades como Guadalajara, Tigres o Santos. Simplemente, a mí me informaron que me tenía que ir, porque con eso reestructuraban y saneaban situaciones del club, entonces cuando sucede una situación así, no hubo otra cosa que hacer”.

“Inclusive el presidente de Pumas dijo a la prensa que Braulio se había querido ir al América porque siempre dijo que era americanista. Pero una cosa es que yo haya nacido en una familia donde todos le van al América, entre papás, hermanos, tíos, etc. y otra que yo haya estado de acuerdo en ir al América”.

Braulio añadió que fue una decisión de la directiva de Pumas que le tiró de frente a la afición universitaria, pues había opciones de haber ido a Chivas, Tigres y Santos Laguna, pero al final ellos manejaron otra cosa y hoy en día, 2025, todavía hay aficionados de los Pumas que le reclaman de algo que pasó en 1998.

“Claro que he sentido el rechazo de la afición de Pumas, pero al final yo me quería quedar con Pumas, yo quería ser campeón con ellos, consolidarme, seguir siendo reconocido por la gran afición que tienen, pero tampoco me arrepiento de haber llegado al América, pues fue un equipo donde me trataron muy bien y aunque después tuve que salir de ahí por no saber quedarme callado, creo que pasé grandes momentos con el América”.

Corazón dividido

Braulio Luna reconoció que no obstante haber sido aficionado del América en su niñez, desde el momento en que ingresó a las fuerzas básicas de Pumas, el asunto cambió y siempre quiso ganarle al América.

“Recuerdo que desde fuerzas básicas nos dábamos cada entre, con todo, en serio nos pegábamos en serio con Cuauhtémoc, con Terrazas, con el Quino Hernández, con Villa, Salas, donde era una rivalidad muy importante y siempre la intención de ganarle al América”.

Empero, a su llegada a las Águilas lo hizo comprometerse con los colores americanistas y vivir en carne propia el rechazo de los seguidores felinos, aunque actualmente su corazón está dividido: “Una parte le va a Pumas y la otra al América, porque fueron dos camisetas que quise, que respeté y que siempre di todo por ellas en la cancha”.

¡Feliz Aniversario, @PumasMX! 🥳



Les guardo mucho cariño y siempre estaré agradecido por las oportunidades que me brindaron. El primer club nunca se olvida y fue un honor salir de tu cantera. ⚽️ pic.twitter.com/PPmmgy8psv — Braulio Luna Guzmán (@ruco11) September 12, 2024

Se ha sentido amenazado

Braulio recordó que en estos 27 años que han transcurrido de aquel polémico traspaso por sus servicios entre dos equipos cuya rivalidad ha rebasado cualquier límite, los aficionados de Pumas le han hecho sentir su rechazo y ha tenido experiencias desagradables.

“Recuerdo que una vez en un restaurante donde fuimos a comer con mi familia, un mesero que le iba a Pumas asumió una actitud de rechazo, le pedimos refrescos y bebidas y tardó mucho al grado de que el gerente terminó trayéndolas. Después las cartas de menús las aventó en la mesa y al reclamarle me contesto, arriba los colores auriazules y tu Braulio vas y chin….”.

“Luego, las camionetas blindadas que desde ese año usa el América para llegar a CU se utilizaron después de un partido en donde le rompieron todos los cristales al camión del equipo, ya que las porras Rebel y Ultra, jamás me perdonaron que haya jugado para el América. Y así muchas otras experiencias desagradables, pero que son parte de esta rivalidad”, finalizó.

