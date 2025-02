La Opinión Hoy: Adiós a apoyos para inmigrantes indocumentados

El presidente Donald Trump firmó este miércoles una orden ejecutiva que eliminará las prestaciones federales, dirigidas a inmigrantes indocumentados, y que fortalece, además, la verificación requerida para obtener este tipo de ayudas.

La orden titulada Poner Fin a la Subvención de Fronteras Abiertas por parte de Contribuyentes, exige a todas las agencias federales garantizar que no se proporcionen beneficios de ningún tipo financiados por los contribuyentes a personas que se encuentran ilegalmente en los Estados Unidos.

Según informó la Casa Blanca en una hoja informativa, la orden busca evitar que los recursos del contribuyente sean un imán y alimenten la inmigración ilegal a Estados Unidos, también asegurar con el peso máximo de la ley que ninguna prestación financiada por el contribuyente irá a extranjeros no calificados.

El texto reconoce que, por ley, los inmigrantes indocumentados obviamente están excluidos de la mayoría de las prestaciones federales, pero acusa la administración anterior, la del demócrata Joe Biden, de gastar inapropiadamente el dinero en ellos.

La medida cita como objetivos específicos impedir que los fondos federales para estados y localidades, sean destinados a las políticas santuario, esto con referencia a leyes que protegen de la deportación a los indocumentados y que se aplican en grandes urbes del país como Los Ángeles y New York.

Pantallas

Se viene el fin de semana y tuvimos las mejores recomendaciones, para estrenos de cines y plataformas digitales de la mano de Rafael Cores, quien como todos los viernes nos trae Pantallas.

“Hoy recomendados en cines se estrena una de terror The Monkey, que está basada en un relato de Stephen King, el genio de la novela del terror”, agregó Cores.

Detalló que “este es un relato corto y de aquí sacan una película producida además por James Waan y citó al productor que no lo suelo hacer, porque James para mí es el genio del terror de las últimas dos décadas, es el creador de las sagas Saw y de la saga The Conjuring y normalmente lo que toca James Waan suele ser de buena calidad y suele funcionar muy bien que el género ya sabe del terror es muy rentable hay mucha gente que le gusta mucho”.

Cores aseguró que “La historia es dos hermanos gemelos que cuando son chicos en la casa de su padre encuentran en el ático de la casa un muñeco que es un mono y lo sacan de allí e inmediatamente empiezan a sucederse muertes truculentas, así que ya se imaginan esto, pues bueno acaban de por no contar mucho acababan deshaciéndose del mono y cada uno hace la vida por su lado 25 años después vuelve la serie de asesinatos y los hermanos van a tener que reencontrarse después de que hayan hecho vida por separado para enfrentar ese elemento del pasado”.

