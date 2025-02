Rihanna sobre su nuevo disco: “La espera valdrá la pena”

El nuevo álbum de Rihanna promete. La cantante estadounidense, quien no lanza un disco desde hace 2016, está trabajando en el noveno álbum de su carrera.

En una reciente entrevista con la revista Harper’s Bazaar, la cantante de “Umbrella” aseguró que la espera para el lanzamiento de su nuevo disco valdrá la pena.

“No puedo hacer nada mediocre. Después de esperar ocho años, es mejor esperar un poco más”, dijo sobre las expectativas que tiene para el disco.

Rihanna aseguró que le entusiasma la idea de volver a los escenarios. “Siento que llega justo donde necesito estar y lo quiero. Este cuerpo necesita salir y estoy lista para hacerlo”, dijo.

Asimismo, la cantante contó que encerrarse en el estudio a trabajar en su música ha sido una experiencia liberadora para ella y que le ha permitido crecer.

“Se está convirtiendo en mi nueva libertad, porque cuando estoy en el estudio sé que mi tiempo lejos de mis hijos es para hacer florecer algo que no ha sido regado en ocho años”, dijo.

Ha sido un proceso largo, en el que Rihanna ha tenido que hacer una búsqueda profunda para hallar nuevamente su sonido, algo con lo que se sintiera cómoda.

“Estuve en el estudio durante ocho años, pero no me di cuenta”, explicó. “Estaba buscándolo. Pasé por fases de lo que quería hacer. ‘Este tipo de álbum, no ese álbum’. Sé que no va a ser nada que nadie espere”, agregó.

Sobre el estilo del álbum, Rihanna aseguró que no será del tipo pop. “No va a ser comercial ni digerible por la radio. Va a ser donde mi arte se merece estar ahora mismo. ¡Siento que finalmente lo logré, chica!”, afirmó.

El nuevo álbum en el que está trabajando Rihanna sería el noveno de su carrera y el primero en más de ocho años tras el lanzamiento de Anti (2016), que incluye canciones como “Work” o “Love On the Brain”.

En 2022, Rihanna publicó el tema “Life Me Up” para la película Black Panther: Wakanda Forever. La canción recibió una nominación a los Oscar y a los Grammy.

Tras su pausa en la música, Rihanna ha dedicado su tiempo a su marca de productos de belleza, Fenty Beauty, y a su familia: sus hijos RZA Athelston y Riot Rose.

