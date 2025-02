Shakira se camufló entre el público durante una celebración del Carnaval de Barranquilla

Shakira sorprendió a los asistentes del Carnaval de Barranquilla al vivir la festividad como una más del público, sin que nadie notara su presencia.

A pesar de su fama internacional y del impacto que generaron sus recientes presentaciones en el estadio Metropolitano, la cantante logró pasar desapercibida gracias a una estrategia cuidadosamente planificada.

Desde el anonimato, Shakira pudo bailar y sumergirse en el ambiente festivo, algo que no experimentaba de esta forma desde hacía años. La intérprete aprovechó este momento para compartir con sus hijos, Milan y Sasha, quienes también se integraron al desfile con disfraces que les permitieron pasar inadvertidos. La emoción de la artista era evidente, pues, a través de sus redes sociales, expresó su felicidad de compartir con sus pequeños la cultura y tradiciones de su ciudad.

“Orgullosa de enseñarle a mis hijos mi cultura y la alegría de mi gente. Viva la guacherna en carnaval! 🎉 Proud to teach my kids about my culture and the joy of my people. Long live La Guacherna at Carnaval!”, dijo en su publicación de Instagram donde compartió una serie de postales de la experiencia.

El icónico desfile nocturno de La Guacherna, una de las celebraciones más representativas del precarnaval, fue el escenario perfecto para que la artista se sumergiera en la cultura de su tierra natal sin el asedio de los reflectores. Shakira se unió al grupo disfrazado Palo e’ Muerte, cuyos llamativos atuendos y maquillajes le brindaron la oportunidad de disfrutar del evento sin ser reconocida.

Según declaraciones de Gonzalo Guarín, director del grupo, la presencia de la intérprete de “Hips Don’t Lie” se manejó con total hermetismo. “Nos contactaron con la solicitud de que ella quería vivir la experiencia sin llamar la atención, y así lo hicimos”, explicó Guarín, según El Heraldo. Para mantener la discreción, la cantante esperó pacientemente antes de unirse a la comparsa y luego recorrió parte del desfile sin revelar su identidad.

El paso de Shakira por el Carnaval reafirmó su arraigo a Barranquilla y su amor por las costumbres locales. Aunque su participación fue breve, logró vivir la esencia de la fiesta como cualquier otro ciudadano, demostrando que, a pesar de su fama mundial, su corazón sigue latiendo al ritmo del carnaval barranquillero.

