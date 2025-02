Vergil Ortiz defiende su campeonato tras dominar a Madrimov

Vergil Ortiz Jr. venció a Israil Madrimov con una destacada actuación y defendió su campeonato interino de peso mediano junior del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) el sábado por la noche en el Riad, Arabia Saudita.

El mexoamericano utilizó su jab y defensa para poder imponerse por decisión unánime de los jueces con puntuación de 117-111, 115-113 y 115-113. Madrimov comenzó la pelea dominando los primeros asaltos, pero Ortiz Jr. se mantuvo paciente y tomó el control presionando al uzbeco con potentes combinaciones de golpes.

En la entrevista sobre el ring, Vergil Ortiz Jr. comentó que tenía plena confianza en que se llevaría la victoria porque era el mejor peleador sobre el ring. El campeón mencionó que su inteligencia lo hizo mantenerse sereno para superar los primeros rounds y poder voltear la pelea a su favor.

“Sabía que era el mejor peleador. Quería demostrar que soy el mejor y que le diré que sí a todo el mundo. Me mantuve inteligente, paciente y sereno. Me emociono ahí porque me encanta pelear. Todo lo que me da Turki, digo que sí”, declaró.

Tras la contundente victoria sobre el complicado Madrimov, Ortiz Jr. podría optar por unificar con alguno de los campeones de la categoría, pero Sebastian Fundora, Terence Crawford y Bakhram Murtazaliev ya tienen otros compromisos.

Por los momentos habrá que esperar a ver cuáles serán los siguientes pasos del campeón mexoamericano ahora que se consolidó como uno de los mejores peleadores de las 154 libras. En cambio, Israil Madrimov tendrá que replantearse muchas cosas si quiere volver a la cima de la división.

Israil Madrimov sumó su segunda consecutiva tras caer por primera vez ante Terence Crawford. Crédito: Damian Dovarganes | AP

Vergil Ortiz Jr., de 24 años, defendió su campeonato interino del CMB y está dispuesto a enfrentar a quien sea a continuación. El boxeador mexoamericano mantiene su récord invicto después de 23 peleas, 21 de ellas por nocaut en su carrera como profesional.

Por su parte, Israil Madrimov, de 29 años, no pudo recuperarse de la derrota que sufrió ante Terence Crawford y volvió a caer frene al mexoamericano. El peleador uzbeco cuenta con marca de 10 victorias, 7 de ellas por la vía rápida, dos derrotas y un no contest.

