El hijo de Camilo Sesto asegura que su madre es Rocío Dúrcal

El hijo de Camilo Sesto, antes conocido como Camilo Blanes y hoy con el nombre de Sheila Devil, ha vuelto a acaparar titulares, tras afirmar no ser hijo de la mexicana Lourdes Ornelas, sino de la cantante española Rocío Dúrcal.

Sheila fue entrevistada para la revista española Pronto, y durante una videollamada se le cuestionó acerca de la complicada relación que tiene con Ornelas, a lo que contestó: “Esa no es mi madre”.

Tras escuchar la respuesta, el periodista José de Santiago le preguntó quién era entonces su madre, a lo que Sheila respondió: “Yo soy hija de Rocío Dúrcal. Que mi madre es Rocío, eso es”. José insistió y le dijo: “Lourdes está luchando mucho por ti”, pero ella fue tajante: “Que no es mi madre…No seas pesado”.

En otros aspectos de su vida, la también cantante negó estar en un centro de desintoxicación, como se había especulado: “No es verdad, como puedes ver en esta videollamada, me encuentro en mi casa. No he ingresado en ningún sitio. Eso es falso”.

Sheila aseguró estar viviendo una vida tranquila, pero cuando José de Santiago le recordó que tenía muy preocupada a su madre, ella agregó: “Eso dices tú. Estás muy confundido. Mi historia es muy particular y es lo que hay”.

¿Qué relación tenía Sheila Devil con la familia de Rocío Dúrcal?

En septiembre de 2024 Shaila Dúrcal (hija de Rocío, quien falleció en 2006) dijo en una entrevista que tiene un cariño especial por Sheila Devil, pues debido a lo bien que se llevaban sus familias crecieron juntos: “Me he criado con él y lo quiero mucho. Siempre le voy a mandar mucho amor, porque lo quiero mucho. Me importa que esté bien. Eso es lo único que quiero”.

