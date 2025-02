Juez rechaza, por ahora, restablecer acceso de la agencia AP a la Casa Blanca y Air Force One

El juez de distrito Trevor N. McFadden falló a favor de la Casa Blanca y se negó a restablecer el acceso de The Associated Press a los eventos presidenciales, argumentando que la organización de noticias no ha demostrado haber sufrido ningún daño irreparable, pero instó al gobierno de Trump a reconsiderar su prohibición de hace dos semanas, argumentando que la jurisprudencia “es uniformemente inútil para la Casa Blanca”.

Pese a que el juez rechazó una solicitud de Associated Press para restaurar su acceso a los eventos presidenciales después de que la administración Trump bloqueara a la agencia en una disputa sobre el término “Golfo de América”, enfatizó que tal decisión es temporal y les dijo a los abogados de la administración Trump y a la AP que el tema requería más análisis antes de emitir un fallo.

De acuerdo a Charles Tobin, abogado de AP, durante una audiencia judicial, “La Constitución impide que el presidente de Estados Unidos o cualquier otro funcionario del gobierno coaccione a los periodistas o a cualquier otra persona para que utilicen el vocabulario oficial del gobierno para informar las noticias”.

“La prensa y todas las personas en Estados Unidos tienen derecho a elegir sus propias palabras y a no sufrir represalias por parte del gobierno”, afirmó AP en la demanda.

En respuesta, los abogados de la administración Trump argumentaron en una presentación judicial antes de la audiencia que la AP no tiene derecho constitucional a lo que llamaron “acceso especial de los medios al presidente”.

En una declaración anterior, el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, había calificado la demanda de AP de “una flagrante maniobra de relaciones públicas”, mientra durante una aparición la semana pasada en la Conferencia de Acción Política Conservadora, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, también dijo: “Creemos que estamos en lo correcto en esta posición”.

La agencia de noticias se ha negado a cambiar su nombre del Golfo de México al de “Golfo de América”, después de que el presidente Donald Trump la rebautizara mediante una orden ejecutiva.

AP sostiene que la prohibición es una represalia y viola los derechos de la Primera Enmienda a la libertad de expresión y de prensa.

La prohibición ha significado que la AP, de la que dependen cientos de medios de comunicación, no ha podido acceder a eventos de prensa en la Casa Blanca ni en el Air Force One.

La semana pasada, el presidente estadounidense dijo que planeaba “mantenerlos fuera” hasta que comiencen a utilizar el término “Golfo de América”.

Tras el fallo del lunes, la Casa Blanca dijo que mantenía su decisión de bloquear el acceso a la agencia de noticias.

“Como hemos dicho desde el principio, hacer preguntas al presidente de Estados Unidos en la Oficina Oval y a bordo del Air Force One es un privilegio otorgado a los periodistas, no un derecho legal”, dijo la administración Trump en un comunicado.

“Mantenemos nuestra decisión de exigir cuentas a Fake News por sus mentiras, y el presidente Trump seguirá otorgando un nivel de acceso sin precedentes a la prensa”.

Poco después de asumir el cargo en enero, la administración Trump firmó una orden ejecutiva que renombró el Golfo de México como “Golfo de América”, una medida que según la Casa Blanca refleja el estatus del golfo como “una parte indeleble de Estados Unidos”.

AP dijo que continuaría usando el término Golfo de México, aunque reconoció los esfuerzos de la administración Trump por cambiarle el nombre.

En respuesta, la administración comenzó a restringir el acceso de AP a los eventos de la Casa Blanca cubiertos por el “grupo” de periodistas que cubren eventos más pequeños e informan a otros medios de comunicación.

La semana pasada, docenas de organizaciones de noticias, incluidos medios conservadores como Fox y NewsMax, firmaron una carta organizada por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en la que instaban a la Casa Blanca a reconsiderar su postura sobre AP.

