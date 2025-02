Si tienes alguno de estos teléfonos Samsung no recibirás actualizaciones más allá de One UI 7

Samsung ha mantenido una política de actualizaciones consistente, ofreciendo a sus dispositivos insignia hasta siete años de actualizaciones principales de Android y parches de seguridad. Sin embargo, con la llegada de One UI 7, basada en Android 15, algunos modelos recibirán su última gran actualización de sistema operativo.

Aunque estos dispositivos continuarán recibiendo parches de seguridad y posibles actualizaciones menores de One UI, como la versión 7.1, no avanzarán a futuras versiones de Android.

Lista de dispositivos que recibirán su última actualización con One UI 7

A continuación, se detallan los modelos que, según la política de actualizaciones de Samsung, no recibirán actualizaciones principales más allá de One UI 7:

– Serie Galaxy S21: Incluye el Galaxy S21, S21+ y S21 Ultra. Lanzados en 2021, estos dispositivos han cumplido con el ciclo de actualizaciones planificado por Samsung.

– Galaxy Z Fold3 y Z Flip3: Estos dispositivos plegables de tercera generación también recibirán su última actualización principal con One UI 7.

– Galaxy A14 y A14 5G: Modelos de gama media lanzados en 2023, que completarán su ciclo de actualizaciones principales con Android 15.

– Galaxy M33, M14 y M14 5G: Parte de la serie M, estos dispositivos recibirán su última gran actualización con One UI 7.

– Galaxy F14: Otro modelo de gama media que no avanzará más allá de Android 15.

– Galaxy Tab S6 Lite (2022): Esta tableta, popular por su equilibrio entre rendimiento y precio, también recibirá su última actualización principal con One UI 7.

– Galaxy Tab Active 4 Pro: Diseñada para entornos laborales exigentes, esta tableta robusta completará su ciclo de actualizaciones principales con Android 15.

¿Qué implica recibir la última actualización principal?

Para los usuarios de estos dispositivos, recibir One UI 7 como última actualización principal significa que no podrán acceder a las nuevas funciones y mejoras que traigan futuras versiones de Android.

No obstante, Samsung continuará proporcionando parches de seguridad y actualizaciones menores para garantizar la estabilidad y seguridad del dispositivo. Esto asegura que, aunque no cuenten con las últimas novedades del sistema operativo, los dispositivos seguirán siendo seguros y funcionales.

Recomendaciones para los usuarios

Si posees alguno de los dispositivos mencionados, es importante considerar lo siguiente:

– Evaluar la necesidad de actualización: Si las funciones actuales de tu dispositivo satisfacen tus necesidades y el rendimiento sigue siendo óptimo, no es imprescindible cambiar de dispositivo de inmediato.

– Planificar una futura renovación: Aunque no es urgente, es recomendable estar atento a futuros lanzamientos de Samsung. Los nuevos modelos ofrecerán las últimas innovaciones y un ciclo de actualizaciones más prolongado.

– Mantener el dispositivo actualizado: Asegúrate de instalar todas las actualizaciones de seguridad y menores que Samsung continúe proporcionando para mantener tu dispositivo protegido y en buen estado de funcionamiento.

Mientras que One UI 7 representa la última gran actualización de Android para ciertos dispositivos Samsung, estos continuarán recibiendo soporte en términos de seguridad y estabilidad. Los usuarios pueden seguir disfrutando de sus dispositivos con confianza, considerando una actualización de hardware cuando sus necesidades lo requieran.

