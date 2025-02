Filtran supuestos mensajes de Marco Chacón siendo infiel a Maribel Guardia

Una nueva polémica azota a Maribel Guardia y su matrimonio, pues recientemente se dieron a conocer unos supuestos mensajes románticos entre su esposo Marcos Chacón, y una misteriosa mujer a la que se refirió como “bebé” y “amorcito”.

Fue a través del programa ‘Todo para la Mujer’, conducido por Maxine Woodside, que el reportero Ernesto Buitrón mostró unas capturas de pantalla en las que se aprecia una conversación en Whatsapp que correspondería a Marco Chacón con una supuesta ex alumna.

En las imágenes se leen mensajes como: “Felicidades. Te amo”, por parte del empresario, además de las respuestas de la joven, “Yo a ti amor. Tú ya casi empiezas clase ¿no?”. En otra de las conversaciones rescatadas por el comunicador se lee:

-MC: “Hola bebé, yo ya estoy terminando. Te amo mucho”.

-LM: “Okay amorcito, yo me voy a bañar”.

-MC: “Amor, ¿a qué hora nos vemos mañana? ¿Irás a la oficina mañana?”

-LM: “No. A las 9 mañana”.

Si bien Ernesto Buitrón no reveló la fecha de la que datan las supuestas conversación, reveló que estos mensajes habrían provocado la ruptura entre Imelda Tuñón, Maribel Guardia y Marco Chacón, motivando el actual conflicto legal al que se enfrentan por la custodia del pequeño José Julián.

“Desde el punto de vista de Imelda esta conversación detonó todo, incluso hasta la denuncia porque dice que ‘yo descubrí esa conversación y me eché encima a Marco y luego a Maribel, luego mi mamá filtró lo de la infidelidad'”, declaró el periodista.

A pesar del revuelo que ha causado esta noticia, Maribel Guardia se ha mantenido con bajo perfil y sin emitir comentarios al respecto. No obstante, en la conferencia de prensa que ofreció el pasado 31 de enero desestimó las acusaciones de la viuda de su hijo Julián Figueroa.

“Yo nunca me he enterado que me ponga el cuerno y si él lo ha hecho, lo ha hecho muy bien, porque jamás me he enterado. Está conmigo, es mi manager, fue manager de Julián (…) Es un hombre incondicional. De verdad me siento muy amada, muy querida, nunca ha llegado borracho a la casa, no toma, no fuma, nunca ha probado una droga”, sentenció.

Los rumores sobre una supuesta infidelidad de Mario Chacón a su esposa Maribel Guardia comenzaron hace unas semanas, cuando la ex nuera de la famosa declaró haber descubierto al empresario con un supuesto engaño.

Dentro de sus declaraciones, Imelda Tuñón afirmó que su distanciamiento con la artista se dio a causa de este hallazgo: “Desde que descubrí una infidelidad de Marco Chacón con una exalumna suya y bueno, a partir de ahí sí se fracturó. Yo tuve que decir ante los medios que mi mamá había echado mentiras, cuando no echó mentiras y tenemos las pruebas. A partir de eso, pues sí, han estado como muy encima de mí”, dijo la joven en un encuentro con la prensa el pasado 21 de enero.

Seguir leyendo:

• Maribel Guardia responde a la nueva demanda de Imelda Tuñón en su contra

• Gustavo Adolfo Infante reveló que el esposo de Maribel Guardia ha filtrado información a la prensa

• Maribel Guardia desmiente haber amenazado a Imelda Tuñón