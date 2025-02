Qué es el apagón económico del 28 de febrero que se difunde en redes sociales

En los últimos días, ha circulado en las redes sociales un llamado a un evento económico conocido como el “Apagón Económico del 28 de febrero”. La iniciativa surge como respuesta a la creciente preocupación por los altos precios de productos esenciales como alimentos, gasolina, vivienda y servicios públicos, lo que ha afectado el presupuesto de muchas familias. ¿De qué se trata este apagón? Aquí te damos todos los detalles, tú decidirás si te unes a la manifestación o no.

Esta protesta de carácter nacional busca que los consumidores estadounidenses se abstengan de realizar compras en grandes comercios el próximo viernes 28 de febrero. El evento ha sido promovido por un grupo llamado The People’s Union USA, una organización sin fines de lucro que se autodenomina de base y que fue fundada por John Schwarz, un hombre de 57 años originario de Queens, Nueva York.

A través de sus redes sociales, Schwarz ha promovido el “apagón económico”, explicando que el objetivo es lograr un cambio económico real y justicia social. Según Schwarz, este movimiento no tiene afiliación política, pero se centra en “la equidad, la justicia económica y un cambio sistémico real”.

El llamado a la protesta pide que los consumidores no realicen compras en tiendas como Walmart, McDonald’s, Meta, Target o Ford, empresas que recientemente cancelaron sus programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) para cumplir con una orden ejecutiva firmada por el presidente Trump en enero.

Sin embargo, el mensaje oficial de The People’s Union es más amplio, sugiriendo un boicot a todos los grandes comercios, con el objetivo de impulsar un cambio económico generalizado.

“Durante toda nuestra vida nos han dicho que no tenemos otra opción… que tenemos que aceptar estos precios demenciales, la codicia corporativa, las exenciones impositivas de los multimillonarios, todo mientras luchamos por sobrevivir”, dijo Schwarz en un video publicado en su cuenta de Instagram. “El 28 de febrero, el apagón económico de 24 horas: sin Amazon, sin Walmart, sin comida rápida, sin gasolina, ni un solo dólar innecesario gastado… por un día, finalmente vamos a darle vuelta a la tortilla”.

Este movimiento ha captado la atención de varias celebridades, como John Leguizamo, Stephen King y Bette Midler, quienes han mostrado su apoyo en redes sociales, alentando a sus seguidores a participar en la protesta.

“Si tienes pagos automáticos vinculados a tu cuenta bancaria, por supuesto, no estamos hablando de alterar tu vida”, dijo Schwarz en el video. “Pero no salgas a comprar en ninguna tienda grande, si tienes que hacerlo, ve a la pizzería local, a la pequeña boutique local”.

Algunos críticos consideran que un boicot de solo un día no tendrá un impacto significativo en las grandes corporaciones, que dependen del consumo masivo.

“Mucha gente descarta la idea, argumentando que una congelación del gasto de un día no cambiará la situación para las grandes corporaciones o el sistema financiero en general”, dijo Kevin Thompson, director ejecutivo de 9i Capital Group, a Newsweek. “Y estoy de acuerdo: probablemente tendrá un impacto directo mínimo“.

A pesar de las dudas, Schwarz sigue optimista sobre el impacto que podría tener el apagón económico. En uno de sus videos, explicó que si un millón de personas no gastan dinero el 28 de febrero, aunque no parezca mucho en comparación con la población total del país, “un millón de personas en un solo día no gastando su dinero es un golpe”.

El gasto de los consumidores es la base de la economía estadounidense y contribuye con casi el 70% del PIB, según el Banco de la Reserva Federal de St. Louis.

El 28 de febrero no será el único día de este tipo de protestas. The People’s Union ya planea otras acciones, como un apagón económico programado para marzo, entre el 7 y 14, dirigido específicamente contra Amazon.

