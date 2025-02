Timothy Bradley elogia estrategia de Bivol ante Beterbiev

Timothy Bradley, excampeón mundial y comentarista de boxeo, elogió la estrategia que implentó Dmitry Bivol para vencer a Artur Beterbiev en la revancha y coronarse como el nuevo campeón indiscutido de las 175 liras.

En su canal de YouTube, Bradley expresó que el genial plan de juego de Bivol es uno de los mejores que ha visto y felicitó al equipo del ruso por pelear inteligentemente ante Beterbiev.

“Bivol, ¡guau! Probablemente sea una de las mejores estrategias que he visto desde Ali-Foreman, la de la soga al tonto. Le permitió a Beterbiev sentirse cómodo. Le permitió soltar las manos. […] Le permitió trabajar. Pensó que si estaba en los últimos rounds, podría absorber todo lo que Beterbiev le propinó la primera vez, y debería poder absorberlo mientras estuviera fresco. Así que, en los rounds intermedios, bajó el ritmo”, dijo.

“Solo ese cambio rápido de ritmo, con las combinaciones y el ligero movimiento de izquierda a derecha, esas piernas de 40 años, no podían seguir el ritmo. Ese plan de juego fue genial. No me lo esperaba en absoluto. […] Pensé que estaba terminado después de siete. […] Esto fue simplemente boxeo inteligente. Boxeo inteligente. Un saludo a Bivol y su equipo”, añadió.

En la revancha, Artur Beterbiev comenzó controlando y manteniendo a raya a su oponente. Dmitry Bivol fue paciente y pudo corregir los errores del primer combate para ir creciendo de a poco. Gracias a su velocidad, combinaciones y gran movimiento de piernas, el verdugo de Canelo Álvarez pudo dominar la segunda mitad de la disputa y propinarle la primera derrota a su compatriota.

Después de doce asaltos de pura acción, los jueces laterales le otorgaron la victoria a Bivol, ya que dos lo vieron ganar (116-112 y 115-113) mientras que el tercero vio un empate (114-114).

De acuerdo con declaraciones del jeque árabe Turki Alalshikh antes de la segunda pelea entre ambos, si Dmitry Bivol ganaba se confirmaría de inmediato una trilogía y Artur Beterbiev ya declaró que quiere que eso suceda a continuación.

Artur Beterbiev y Dmitry Bivol podrían protagonizar una tercera pelea. Crédito: Mikey Williams/Top Rank | Cortesía

Por los momentos habrá que esperar si se concreta el tercer combate o el nuevo campeón indiscutido de las 175 libras decide enfrentarse a David Benavídez, retador obligatorio por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), o a Canelo Álvarez.

Artur Beterbiev, de 39 años, le arrebataron el campeonato indiscutido de peso semicompleto y perdió su invicto en el deporte. El ruso ahora tiene marca de 21 victorias, 20 de ellas por nocaut, y una derrota como profesional.

Por su parte, Dmitry Bivol, de 34 años, cayó derrotado por primera vez y perdió el chance de ser indiscutible en 175 libras. El ruso dejó su récord en 24 triunfos, 12 de ellos ganadas por la vía rápida, y un revés.

