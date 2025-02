El “Vasco” Aguirre piensa en el regreso del Chucky Lozano a la selección de México

Javier Aguirre planteó la posibilidad de que el delantero Hirving “Chucky” Lozano aparezca como el as bajo la manga del técnico de la selección de México para la Nations League de Concacaf en donde enfrentarán a su similar de Canadá en una de las pruebas más duras que tendrá el actual proceso del Tricolor.

Lo anterior fue dado a conocer en la conferencia de prensa para promover el Final Four de la Concacaf con el encuentro entre mexicanos vs. canadienses, así como el Estados Unidos vs. Panamá, en donde Aguirre no descarta tener la capacidad de Lozano en el ataque del Tricolor, pero que su presencia sea a muerte y no condicionada o de mala gana.

“Voy a ir hablar con el Chucky, pero no iré a ponerle regla, pero sí me gusta el compromiso, porque si viene a la selección por venir como obligado, mejor no vengas”, dijo Aguirre consciente y enterado del problema que apartó al exdelantero del PSV Eindhoven y el Napoli.

Al respecto añadió que si viene el delantero del San Diego FC de la Major League Soccer (MLS): “Será porque viene a muerte y no con pretextos como que tengo que hacer escala y no sé dónde y son ocho horas de espera y después no se si voy a jugar,. Quiero vuelos bussiness class y mi familia y al llegar tengo que ir a verla”.

Y añadió que: “Si vienes con esos pretextos, pues mejor no vengas mi hermano, si vienes a huevo mejor no vengas, esta es la selección mexicana y es un orgullo estar ahí. Con Chucky hablé en Amsterdam y pusimos las cartas sobre la mesa y quiero corroborar aquí su buen estado físico y anímico para estar en la selección”.

Las caras nuevas





Aguirre también mencionó que para la lista para los juegos finales de la Nations League de la Concacaf podrían aparecer dos novedades de los jugadores que participaron contra Internacional de Porto Alegre y River Plate, pero a diferencia de que entre ellos podría estar el zaguero de Cruz Azul Erick Lira, el técnico de México Javier Aguirre aclaró que estas novedades serían Jorge Ruvalcaba de Pumas y Efraín Álvarez de Xolos Tijuana.

“Me gustaron mucho Jorge Ruvalcaba y Efraín Álvarez y creo que podrían estar en la lista”, estableció el “Vasco”, quien se dijo sorprendido por verlos jugar de esa manera en un ambiente adverso, donde no hay nadie que te apoye, es donde se analizan a los grandes jugadores.

Sobrecupo en la portería

Finalmente se refirió al tema de los porteros y dijo que en esta zona existe sobrecupo y que es algo favorable lidiar con este problema: “En la portería tengo sobrecupo porque hay seis o siete que pueden ir, como Carlos Moreno del Pachuca, quien anda muy bien, espectacular, también André Sánchez de Atlético San Luis que anda bien, Luis Malagón, Tala Rangel, hasta Jurado, está bastante bien, pero también siempre está Memo Ochoa, es el único que tenemos en el extranjero”.

Finalmente negó que exista obligación de ganar la Nations Lague: “No hay obligación de ganar la Nations League. Mi obligación es presentar el mejor equipo para competir y de jugar bien al fútbol y de competir, esa es mi obligación, porque para eso me pagan. Que la gente diga: ay mira, perdió porque falló un penalti o porque el arbitro no quiso ver la mano o porque un balón pegó en el palo, pero que la gente diga, este equipo sí me representa, esa es mi obligación, después ganarla, pues, ojalá. Claro que sí, me gustaría ganarla, porque de los cuatro equipos, ninguno está por encima de ninguno en este momento”.

