Fiscalía de Los Ángeles investiga a funcionarios de Huntington Park

La Oficina del fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles allanó este miércoles el Ayuntamiento de Huntington Park y las propiedades de la alcaldesa de la ciudad, Karina Macías, y de algunos miembros actuales y anteriores del Concejo Municipal en medio de una investigación de corrupción.

En un comunicado, el fiscal Nathan Hochman informó que en total fueron 11 los sitios donde se cumplieron las órdenes de allanamiento en relación con una investigación en curso sobre corrupción pública denominada “Operación Dirty Pond”.

De acuerdo con la fiscalía, la investigación es por un posible mal uso de fondos públicos vinculados a un proyecto de construcción de un centro acuático en la ciudad.

Desde noviembre de 2022 comenzó la investigación, que se centra en el posible uso indebido de millones de dólares en fondos públicos que se asignaron para la construcción de un centro acuático en Salt Lake Park.

“Mi oficina está comprometida a garantizar que los funcionarios públicos respeten los más altos estándares de honestidad, integridad y transparencia“, dijo el fiscal en su comunicado.

“Cuando surgen inquietudes sobre el uso de fondos públicos o las acciones de quienes ocupan cargos públicos, es nuestro deber investigar a fondo y proteger la confianza del público“, agregó Hochman.

Los investigadores de la fiscalía fueron vistos la mañana de este miércoles en el Ayuntamiento de Huntington Park, donde se colocó cinta amarilla de la policía en algunas áreas del edificio.

Entre los lugares donde se entregaron las órdenes de allanamiento estaban las residencias de la alcaldesa Karina Macías y del concejal Eduardo Martínez, así como del administrador de la ciudad, Ricardo Reyes.

También en una instalación de Obras Públicas de la ciudad cerca de Salt Lake Park, además del parque mismo.

Además, en las residencias de las ex concejales Graciela Ortiz y Marilyn Sanabria, del ex funcionario de la ciudad Efrén Martínez, en las oficinas de Unified Consulting Services en Huntington Park y en el domicilio de los dueños de JT Construction Group Inc., Edvin Tsaturyan y Sona Vardikyan, en Glendale.

El vicealcalde Arturo Flores dijo que se trata de un proyecto que no ha brindado ningún beneficio para los residentes de Huntington Park.

“Tengo entendido que se estima que la ciudad ha gastado unos $14 millones de dólares, más o menos, y que de esos fondos, los residentes de la ciudad solo han recibido un terreno vacío con césped muerto y nada que mostrar a cambio de esos millones de dólares”, expresó Flores.

Los fiscales dijeron que, durante los allanamientos, se incautaron diversos artículos, como registros públicos mantenidos por la ciudad de Huntington Park, documentación financiera, computadoras, tabletas, teléfonos celulares y varios tipos de equipos electrónicos.

Si alguna persona tiene información que pueda ser útil para la investigación o relacionada con el proyecto del centro acuático, debe comunicarse con el sargento Robert L. Jackson, de la Oficina de Investigaciones del fiscal de Distrito, al 213-257-2511.

