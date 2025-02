Hija de Camilo Sesto es detenida en Madrid

Sheila Devil, antes conocida como Camilo Blanes y descendiente del cantante Camilo Sesto, ha sido detenida en Madrid por tráfico de drogas, así se dio a conocer en el programa presentado por Frank Blanco y Verónica Dulanto, “TardeAR”.

De acuerdo con el periodista Miguel Ángel Nicolás, el arresto se realizó durante la madrugada del pasado lunes 24 de febrero, siendo trasladada a la comisaría de la Guardia Civil de Galapagar, sitio en el que permaneció toda la noche.

El arresto, que más tarde se confirmó habría tenido conexión al tráfico de estupefacientes, se dio “en plena calle”, tras llamar la atención de algunos policías por su comportamiento “extraño”.

“Esta misma mañana ha pasado a disposición judicial en el juzgado de Torrelodones“, se indicó en el programa de espectáculos.

“Sheila estaba en la calle y de repente los policías notaron que estaba haciendo algo raro, pero no sabían muy bien lo que era (…) La registran y encuentran 12 gramos de coc*ína. Por ley solo puedes llevar 7 y medio“, reveló Nicolás.

Una vez bajo custodia policial, Sheila habría hecho contacto con su madre, Lourdes Ornelas: “Lo primero que hace es llamar a su madre. Lourdes le confirma que esto es así y que está muy preocupada. Ella tenía una orden de alejamiento con las personas que le proporcionaban estas sustancias, por lo que tenía que salir de casa para conseguirlas“, se dijo.

Para finalizar, la fuente que otorgó dicha información al periodista aseguró que ante los ojos de la viuda de Camilo Sesto, “esto puede ser una llamada de atención para que Sheila por fin cambie de vida“.

Fue en mayo de 2023, cuando el único hijo y heredero de Camilo Sesto informó al público que se encontraba en un tratamiento para cambiar su género a mujer, cambio que trajo consigo su nuevo nombre: Sheila Devil.

“Me he analizado y he pensado, realmente eso no es. Me ha costado rato, pero ahora estoy muy a gusto. Si a alguien le molesta, a lo mejor se tiene que mirar más al espejo. Yo veo lo que tengo que ver, yo hago lo que puedo hacer”, declaró en su momento.

