Venden casa donde Shakira posó disfrazada durante el Carnaval de Barranquilla

La visita que la cantante colombiana Shakira hizo a la Guacherna del Carnaval de Barranquilla 2025 ha dado muchísimo de qué hablar, pues, aunque nadie notó su presencia, una de las fotos que se tomó, y que posteriormente compartió en sus redes sociales, ya se viralizó, a tal grado de que cada vez son más los fans que visitan el punto para tomarse una foto similar a la de ella.

El boom de la famosa foto ha provocado que todos los días los fans de la barranquillera se acerquen a la casa que aparece en la postal, lo que no ha molestado a los dueños de la residencia, sino todo lo contrario, pues están agradecidos de que una figura de la talla de Shakira haya puesto su casa en el mapa y más ahora que se encuentra a la venta.

“Yo la invito mi ‘Shaki’ para que venga nuevamente y me conozca, pero que no llegue camuflada. La casa donde ‘Shaki’ estuvo sentada está a la venta y ahora debe coger más valor porque, imagínate, aquí se tomó la foto la reina de Barranquilla, es un orgullo para la cuadra y el barrio”, relató la propietaria al diario El Heraldo.

La misma dueña detalló que ya tiene dos ofertas para hacerse del inmueble, el cual, asegura, incrementó su valor con la visita que le hizo la intérprete de “Monotonía”.

“Le subiré el precio porque ya es un referente de los barranquilleros”, detalló la mujer en la misma entrevista.

La propietaria compartió que cuando Shakira se tomó la foto disfrazada de Marimonda frente a su fachada principal, ella estaba al interior de su casa, pero estaba distraída con la televisión, por lo que fue hasta el día siguiente que se enteró de lo que había pasado a las afueras de su inmueble.

“Ogullosa de enseñarle a mis hijos mi cultura y la alegría de mi gente. Viva la guacherna en carnaval! 🎉 Proud to teach my kids about my culture and the joy of my people. Long live La Guacherna at Carnaval!”, se lee en el texto con el que Shakira acompañó la fotografía que se volvió viral y que ya acumula más de 1.6 millones de likes.

