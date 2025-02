El ganador del auto Lamborghini que Shakira regaló ahora quiere venderlo

En noviembre de 2024, mientras Shakira preparaba su gira Las Mujeres Ya No Lloran, quiso demostrar el cariño que tiene por sus fans e hizo un concurso para regalar su auto Lamborghini Urus de color morado. Las personas enviaron videos de TikTok en el que bailaban la canción “Soltera”, y el ganador fue el colombiano Michael Mejía, quien ahora quiere vender el vehículo.

Mejía, quien vive en Nueva York, fue entrevistado para el programa “El Gordo y La Flaca”, y dio detalles acerca del auto de lujo y los gastos que implica tenerlo: “Este carrito estaba valuado como en $230,000 dólares, y si lo ves por dentro, (tiene) esos detalles con verde neón, y este blanquito como color hueso. O sea, este carro es único. (Shakira) no solamente me obsequió un carro, sino también me dio un dinero para sostenerlo: $90,000 dólares.

“Hasta el momento se pagaron todos los impuestos del traslado del carro, las cosas legales y el seguro por seis meses. Y pues ya ahora faltan los impuestos federales, que pues se hace al final del año, y sí, ya van a ser más o menos como $95,000 dólares de esa cuentita”.

Michael ha usado el auto, pero no pensaba que un detalle tan común como ponerle gasolina iba a representar un gran gasto para él: “Yo no me esperaba que un seguro del carro costara más de $2,000 dólares al mes, y es así. Entonces, con el dinero que ella me dio, se sostiene el carro por un tiempo, pero sí es bastante costoso mantenerlo. Llevo con el carro cuatro días, y cada dos días le he puesto gasolina. Llevo dos tanqueadas, que han sido de $70 dólares cada (una)”.

El bailarín ahora quiere obtener la mayor cantidad de dinero posible por la venta del auto que pertenecía a Shakira: “Por ahí me dijeron que me iba mejor si vendía el carro por partes. Si vendía el retrovisor, las llantas, el volante, que ganaba un platal. Alguien me ofreció entre $700,000 y $800,000 dólares. ¿Puedes creerlo? Y pues eso es maravilloso, pero muchas personas me están diciendo: ‘No lo vendas por menos de un millón, no lo vendas por menos de dos’. Todo sueño de cualquier persona es tener un milloncito. Si vendo un millón y un dólar, (seré) feliz’.

Raúl de Molina, quien dijo ser un experto en autos, comentó al término de la entrevista: “Me imagino que el precio de venta de ese carro ahora es de alrededor de $190,000 dólares. No más de eso. ¿Quién le va a dar $870,000 dólares por el carro? Si alguien te da $500,00 dólares, véndelo ya. Yo sé de carros, y de lo que valen”.

