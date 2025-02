El “Turco” Mohamed se une a las críticas de la Liga MX

En el fútbol mexicano se desarrollará la jornada 18. En uno de los duelos más atractivos, el Toluca visitará a las Águilas del América. El partido se desarrollará en el Estadio Ciudad de los Deportes. Desde los Diablos Diablos Rojos creen que no hay igualdad de condiciones.

Antonio Mohamed, entrenador del Toluca, criticó a los organizadores de la Liga MX. El estratega argentino considera que no hay igualdad de condiciones con relación a los descansos. El América tendrá una ventaja en su duelo contra el Toluca.

“Nosotros tenemos 48 horas, entonces no es justo. No es justo porque si es jornada doble, es jornada doble para todos. Jugamos todos con jornada doble para que el fin de semana estemos con el mismo descanso. Si no, no es para todos igual. No es una queja, pero para los que jugaron la semana anterior con jornada doble, no corresponde. Por eso es que debimos hacer la rotación pensando en que lleguemos con seis o siete jugadores más descansados al partido del sábado”, dijo Mohamed.

El Miércoles 26 de febrero, los Diablos Rojos del Toluca vencieron 5-0 a los Gallos Blancos del Querétaro. Este fue el último partido del club.

Por su parte, las Águilas del América llegarán a este encuentro un poco más descansadas. El conjunto azulcrema no juega desde el sábado 22 de febrero en un duelo en el que venció 0-2 a los Pumas de la UNAM. El club dirigido por André Jardine tiene una semana de descanso.

“Con respecto al fin de semana llegamos bien, llegamos bien con muchas ganas, son 3 puntos más, seguramente no servirá mucho para medirlos y nada, para poder tener un parámetro para el futuro”, agregó Antonio Mohamed.

Duelo en la cima de la Liga MX

Este es un duelo de mucha importancia en la parte alta del fútbol mexicano. Las Águilas del América ocupan el puesto 2 de la tabla de posiciones con 20 unidades; los Diablos Rojos del Toluca están en el puesto 3 con 18 puntos (empatado con los Rayos del Necaxa).

El Club León es el líder del torneo. Pero si el conjunto esmeralda resbala en la jornada, el América puede asaltar el primer lugar porque por diferencial de goles, los azulcremas tienen ventaja.

