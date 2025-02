Lili Estefan reveló cómo logró superar su divorcio 

En medio del revuelo que causó al recibir su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, la conductora Lili Estefan lanzó una poderosa reflexión sobre los retos y obstáculos que ha logrado superar a lo largo de su vida, siendo uno de ellos su divorcio de Lorenzo Luaces tras casi tres décadas juntos.

En una entrevista reciente, la presentadora de “El Gordo y la Flaca” recordó cómo vivió el proceso de divorcio con el padre de sus hijos Lina y Lorenzo a causa de una infidelidad.

“Cuando la vida te da un golpetazo así tan fuerte, te para tan en cero, cosa que tú no esperabas y que trataste de construir toda tu vida: tu familia, tu esposo, y de un día para otro es una realidad tan inesperada, es una muerte, como un duelo“, dijo a la revista People en Español.

Durante su charla, Lili Estefan se dio a la tarea de lanzar un importante mensaje a las mujeres que se han enfrentado a una situación similar a la suya y no se creen capaces de poder superarlo.

“Se lo digo a todas las mujeres que están pasando por cosas así en su vida, a la gente que ha perdido esperanza: un día a la vez. ¿Cómo se hace eso? ¡Fácil, les tengo la técnica!“, complementó.

Con la personalidad frontal que la caracteriza, la comunicadora aseguró que fue un duro proceso en el que se apoyó de terapia y el cariño de sus seres queridos: “Muchos amigos se lanzaron de cabeza y mi tía Gloria Estefan, que en ese divorcio entero, ella fue la que me dio el apoyo más grande de todos (…) Hice terapia, los niños hicieron terapia. Me costó mucho trabajo, pero seguí“, sentenció.

Asimismo, Lili Estefan aseguró que si bien el camino fue largo, hoy se encuentra en la mejor etapa de su vida: “¿Cuándo me alivié de verdad? Creo que me tardó cinco años. Estuve cinco años completos que no podía, decía ¿qué es esto? ¿Cómo me ha costado tanto trabajo, cómo yo estaba tan perdida? Fue un cambio muy radical“, detalló sobre su soltería.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de darle una nueva oportunidad al amor, la cubana afirmó que: “Me he acostumbrado tanto a mi espacio, tengo una vida tan llena, pero no me falta un hombre al lado si lo quiero jamás, la verdad no me falta. He tenido amigos espectaculares, pero que te diga ‘llegó la persona’, no sé“.

Seguir leyendo:

• Lili Estefan y Raúl de Molina inmortalizan su legado en el Paseo de la Fama de Hollywood

• Lili Estefan arremete contra Clara Chía tras mudanza de Piqué

• Lili Estefan presume la increíble y elegante decoración de su casa por Navidad