Russell Brand enfrenta demanda de abuso sexual en el Reino Unido

El comediante y exactor Russell Brand ha sido demandado en el Tribunal Superior de Londres por presunto abuso sexual, marcando la primera acción legal de este tipo en el Reino Unido contra él.

Según informes del diario The Sun, la demanda fue presentada el pasado 6 de febrero por una persona cuya identidad no ha sido revelada. El caso se inscribe en el contexto de investigaciones previas sobre el comportamiento de Brand, luego de que en 2023 surgieran denuncias por agresión sexual, violación y abuso emocional en su contra. Estas acusaciones, realizadas por cuatro mujeres y divulgadas en una investigación conjunta del periódico The Sunday Times y el programa “Dispatches” de Channel 4, abarcan un período comprendido entre 2006 y 2013.

Según informes de Deadline, Brand ha rechazado todas las imputaciones, afirmando que nunca ha participado en encuentros sexuales sin consentimiento y asegurando que se trata de un intento de desacreditarlo públicamente. A raíz de estas acusaciones, la Policía Metropolitana de Londres recopiló evidencia y la remitió al Servicio de Fiscalía de la Corona para su análisis.

Además de este proceso en el Reino Unido, Brand enfrenta otra demanda en Estados Unidos. En ese país, se le acusa de haber expuesto sus genitales a una mujer durante la filmación de la película “Arthur” en 2010, un señalamiento que él también ha negado categóricamente.

El comediante, quien en los últimos años ha adoptado una postura como comentarista social en plataformas digitales, recientemente cerró su fundación Stay Free, dedicada a la rehabilitación de personas con adicciones. La organización, fundada tras su propia recuperación de la heroína en 2003, dejó de operar oficialmente en septiembre de 2024, según registros de la Comisión de Caridad del Reino Unido.

Mientras el proceso legal en su contra avanza, el futuro de Brand sigue siendo incierto. Actualmente, reside en Estados Unidos junto a su esposa e hijos, pero persiste la posibilidad de que sea extraditado si las autoridades británicas así lo requieren.

