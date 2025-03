Óscar de la Hoya no cree que Canelo pueda vencer a Bivol en una revancha

Óscar de la Hoya, promotor de Golden Boy Promotions, no cree que Saúl ‘Canelo’ Álvarez pueda vencer a Dmitry Bivol –nuevo campeón indiscutido de 175 libras– si se concreta una revancha entre ellos en el futuro.

En una entrevista con Fight Hub TV, De la Hoya expresó que no existe ninguna forma en la que Canelo Álvarez pueda vengar la derrota que sufrió ante Bivol, por más que quiera ver al mexicano triunfar.

“No hay forma de que le gane a Bivol, simplemente no la hay. Los estilos hacen las peleas. Por mucho que quiera ver a un mexicano ganar dentro del ring, a un héroe nacional, no hay forma de que le gane a Bivol”, declaró.

Canelo Álvarez está interesado en hacer la revancha con Dmitry Bivol. Crédito: Ryan Hafey/ Premier Boxing Champions | Cortesía

De acuerdo con la opinión de varios expertos, el campeón mexicano de cuatro divisiones podría volver a perder contra el ruso si decide subir nuevamente a 175 libras para una revancha, pero el ruso también ha mostrado interés en bajar a las 168 libras y en ese peso las cosas pudieran ser diferentes.

Canelo Álvarez aseguró que la única pelea por la que subiría a las 175 libras es con Dmitry Bivol, ya que indicó que en su primer encuentro con el ruso no estaba en el 100% de sus capacidades. En mayo de 2022 se enfrentó al ruso por el título de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Tras 12 rounds, el mexicano fue dominado y perdió por decisión unánime de los jueces.

El campeón unificado de peso supermediano pudo haber pedido la revancha inmediata, pero prefirió hacer otras peleas. Ahora que el ruso tiene en su poder los cuatro cinturones de las 175 libras, el mexicano podría interponerse en el camino de David Benavídez -retador oficial de la categoría- y retarlo a un duelo.

Canelo Álvarez perdió con Dmitry Bivol en 2022. Crédito: John Locher | AP

Dmitry Bivol, de 34 años, tomó venganza y le arrebató el título de indiscutible de las 175 libras a Artur Beterbiev. El ruso tiene récord de 24 triunfos, 12 de ellos por la vía rápida, y un revés.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, retuvo su campeonato unificado de las 168 libras ante Berlanga y ahora tiene marca de 62 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

