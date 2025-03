El HHS ofrece jubilación anticipada en medio de esfuerzos de reducción de personal

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés) notificó a sus empleados que pueden optar por la jubilación anticipada en un plazo de diez días. La medida, aprobada por la Oficina de Administración de Personal, se enmarca dentro de un plan de reestructuración impulsado por el gobierno del presidente Donald Trump y supervisado por Elon Musk a través del llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). Esta decisión forma parte de un esfuerzo más amplio para reducir la burocracia federal y optimizar el funcionamiento de las agencias gubernamentales.

Según un correo interno al que tuvo acceso Reuters, los trabajadores del HHS que deseen acogerse a la jubilación anticipada deberán cumplir ciertos requisitos, como tener al menos 50 años y 20 años de servicio federal, o cualquier edad con 25 años de servicio. La oferta estará disponible hasta el 14 de marzo a las 5:00 p. m. (EST).

Este no es el único requerimiento reciente para los empleados del HHS. La administración también envió una nueva solicitud instando a los trabajadores a presentar un informe con cinco puntos clave sobre sus logros de la semana pasada. Anteriormente, el personal había sido informado de que responder a este tipo de solicitudes era opcional y que su decisión no afectaría su permanencia en la agencia. Sin embargo, en el más reciente correo, la directiva cambió su tono, exigiendo a los empleados responder antes de la medianoche, aunque sin divulgar información confidencial como nombres de medicamentos o dispositivos en desarrollo.

El HHS agrupa diversas entidades clave en la administración de salud pública de EE.UU., incluyendo la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Tanto en estas como en otras agencias gubernamentales, como el FBI y el Departamento de Estado, la solicitud de información por parte de DOGE ha generado inquietud entre los empleados.

Un aspecto controversial del proceso es que el HHS había advertido previamente sobre el riesgo de que estas respuestas pudieran ser accedidas por “actores extranjeros malignos”. Curiosamente, en una segunda versión del correo electrónico enviado el lunes, esa referencia fue eliminada sin explicación.

El Sindicato Nacional de Empleados del Tesoro (NTEU), que representa a los trabajadores del HHS, expresó su desacuerdo con la medida pero instó a sus afiliados a seguir las directrices establecidas por la agencia. En un comunicado interno, el sindicato calificó la orden como un “ejercicio desacertado”, aunque no ofreció más comentarios sobre sus implicaciones.

Los empleados han manifestado confusión y preocupación por la forma en que deben estructurar sus respuestas, evitando información sensible sin restarle importancia a sus funciones. Una fuente anónima de la FDA comentó: “Siento que pasaré todo el día escribiendo estos cinco puntos de una manera que no contenga información delicada y que al mismo tiempo demuestre que mi trabajo es relevante. No sé si esto puede llamarse eficiencia”.

La iniciativa del gobierno de Trump, con Musk al frente del proceso de optimización burocrática, busca reducir el aparato gubernamental, aunque ha sido criticada por la falta de claridad y la presión impuesta a los trabajadores. La combinación de un plan de jubilación anticipada con un requerimiento de justificación de logros sugiere un esfuerzo por reorganizar el personal y evaluar su desempeño de manera más estricta.

A medida que se acerca la fecha límite para acogerse a la jubilación anticipada y cumplir con la solicitud de informes, persisten dudas sobre cómo afectará esta política al funcionamiento de agencias cruciales como la FDA y los CDC. Mientras tanto, los empleados navegan entre la incertidumbre y la necesidad de cumplir con los nuevos requerimientos para evitar posibles represalias o afectaciones en sus roles dentro del gobierno.

