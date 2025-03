Devin Haney quiere lucir bien ante Ramírez para demostrar que está de regreso

Devin Haney aseguró que su objetivo principal es lucir bien ante José Ramírez para demostrarle al mundo que está de regreso en la cartelera del 2 de mayo en el Times Square en Nueva York.

En una entrevista con la revista The Ring, Haney explicó que necesita hacer una declaración ante Ramírez porque el mundo estará atento a lo que haga y luego, si sale vencedor, buscará la revancha con Ryan García.

“Mi objetivo principal es vencer a José Ramírez. No solo vencerlo, sino lucir bien al hacerlo. El mundo entero estará atento. Quieren ver lo que Devin Haney muestra. Estoy buscando entrar allí y hacer una declaración para mostrarle al mundo que estoy de regreso y aún mejor. Luego, veremos qué sigue y analizaremos la pelea con Ryan y cambiaremos nuestro enfoque a esa pelea”, dijo.

“En este momento, comienza con José Ramírez. Él es mi oponente principal en este momento. No me voy a desviar. No pierdo la vista del premio en este momento. Tengo la vista puesta en la comida y, en este momento, José Ramírez es mi comida. Eso es todo lo que me importa”, añadió.

En su última pelea, Devin Haney fue derribado tres veces por el gancho izquierdo de Ryan García y terminó perdiendo por decisión mayoritaria. La aplastante victoria de King Ry sobre The Dream hizo dudar a los fanáticos sobre sus habilidades sobre el ring y si podría volver después de esto.

Tras positivo por Ostarina en dos pruebas antes del duelo, García fue suspendido por un año del boxeo y su victoria fue cambiada a un No Contest. Haney aprovechó este escándalo para justificar su terrible actuación y demandó al californiano por cargos de agresión y fraude, ya que afectó su reputación y valor en el mercado.

Después de un año de lo sucedido, Devin Haney y Ryan García acordaron enfrentarse en octubre, pero primero deben pelear con José Ramírez y Rolando ‘Rolly’ Romero, respectivamente, para prepararse para la revancha.

La posible revancha entre Devin Haney y Ryan García es una de las más esperadas. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

En cambio, José Ramírez viene de perder ante Arnold Barboza en una cartelera de la temporada de Riad en noviembre pasado y quiere arruinar los planer de Haney con García en la cartelera del 2 de mayo.

Devin Haney, de 24 años, perdió su invicto ante Ryan García en su segunda actuación en la división, pero tras el dopaje del californiano la pelea quedó sin decisión. El estadounidense posee récord de 31 victorias, 15 de ellas por nocaut, y un no contest.

Por su parte, José Ramírez, de 32 años, es excampeón de 140 libras y quiere volver a la senda del triunfo ante Haney. El boxeador estadounidense tiene marca de 29 triunfos, 18 por la vía rápida, y 2 reveses.

