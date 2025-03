Dos grandes premios de Powerball podrían perderse en abril

El Powerball es uno de los juegos de lotería más populares de los Estados Unidos, conocido por sus premios millonarios que han cambiado la vida de muchos afortunados. Sin embargo, a pesar de la emoción que generan estos grandes premios, existen casos en los que los ganadores no reclaman su dinero. Ahora, hay dos boletos ganadores de Powerball en Massachusetts que, si no se reclaman antes de abril, podrían perderse para siempre.

Según CBS News, actualmente hay dos premios sin reclamar que están a punto de vencer. El primero corresponde a un boleto que fue vendido el 6 de abril de 2024 en Route 110 Convenience, en Methuen, Massachusetts.

Este boleto podría hacer ganar a su dueño $1 millón de dólares si se reclama a tiempo. Los números ganadores en esa ocasión fueron 22, 27, 44, 52, 69, con el Powerball de 9.

El segundo premio sin reclamar corresponde a un boleto vendido el 7 de abril en el 7-Eleven de Main Street, en North Reading, otra ciudad de Massachusetts. Este boleto tiene un valor de $50,000 dólares, y los números ganadores fueron 19, 24, 40, 42, 56, con un Powerball de 23.

Ambos premios tienen una fecha límite para ser reclamados. Según las reglas de la lotería, los boletos de Powerball deben ser reclamados dentro del año posterior a la fecha del sorteo. Esto significa que si los ganadores no reclaman sus premios antes de la fecha límite en abril, estos montos serán considerados no reclamados y se perderán.

En el caso de los premios de hasta $103,000 dólares, los ganadores pueden reclamar sus premios en varios centros de reclamo ubicados en diferentes ciudades de Massachusetts, como Braintree, Dorchester, Lawrence, New Bedford, West Springfield y Worcester.

Sin embargo, si el premio excede esa cantidad, el proceso para reclamarlo será diferente y debe hacerse en lugares específicos.

La situación con estos premios no reclamados es un recordatorio de la importancia de revisar tus boletos y asegurarte de que no pierdas la oportunidad de perder una fortuna inesperada. El peor error que puedes hacer al jugar a la lotería: ganarla y no ir por tu dinero. Si eres uno de los afortunados ganadores, no dejes pasar el plazo para reclamar tu premio.

Los dos grandes premios de Powerball en Massachusetts están a punto de perderse si no se reclaman a tiempo, lo que significa que esos millones de dólares serán distribuidos entre las ciudades y pueblos del estado.

También aprovechamos a recordar que cualquier persona que llegue con el boleto premiado podrá reclamar el premio, incluso aunque no lo haya comprado, siempre y cuando el ticket no esté firmado

